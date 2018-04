Edin Džeko izabran za najboljeg igrača Rome u martu

Edin Džeko dobio je nagradu za najboljeg igrača Rome u martu.

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine je odigrao četiri utakmice u mjesecu iza nas i postigao je četiri pogotka, te je sasvim zasluženo ponio epitet najboljeg igrača "Vučice" u tom periodu.

Sponzor rimskog kluba, švedska automobilska kompanija Volvo, odlučila je da ga nagradi, te će Edin u narednih mjesec dana besplatno dobiti na korištenje Volvo XC40, koji je proglašen najboljim evropskim automobilom za 2018. godinu.

