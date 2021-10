Edin Džeko pred Kazahstan: Moramo biti efikasniji

Reprezentacija Kazahstana je pokazali da ne odustaju do kraja, ali mi moramo biti efikasniji ovaj put, poručio je danas Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči sutrašnje utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Službena pres konferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice sa Kazahstanom održana je na Astana Areni u Nur Sultanu.

Predstavnicima medija obratio se i selektor "zmajeva" Ivaylo Petev, koji je prokomentarisao i to da li je vještačka podloga prednost za domaći tim.

"Znamo da većina reprezentativaca Kazahstana iz domaćeg šampionata igraj na terenu sa vještačkom travom. Mi smo juče odradili trening i večeras ćemo i to nam nije bitno. Mi smo spremni i idemo na pobjedu", rekao je Petev.

Petev je odgovorio i na pitanje o neizdavanju viza za nekoliko igrače reprezentacije BiH.

"Slučaj sa vizama je za nas prošlost. Bitno je da oni koji su ovdje budu spremni. Ja vjerujem u sve njih i smatram da možemo doći do povoljnog rezultata", kazao je Petev i dodao:

"Sve zavisi od našeg pristupa. Nadam se da sutra protivniku nećemo dopustiti puno prilika. Igrači i ja jedva čekamo utakmicu. Kazahstan je ekipa koja ne odustaje i idu agresivno na svaku loptu, tako da neće biti lako. Sutra moramo biti još bolji nego u Zenici. Moramo biti skoncentrisani tokom čitave utakmice da ispunimo naš cilj, a to je pobjeda".

Edin Džeko takođe očekuje dobar rezultat i prvu pobjedu bh. fudbalera u ovim kvalifikacijama koja bi ih ostavila u trci za plasman na Mundijal.

"U Zenici smo vidjeli da je Kazahstan nezgodna reprezentacija, a vidjeli smo to i kroz ostale njihove rezultate. To je ekipa koja ne smije da se potcijeni i taktički stoje jako dobro. Nije lako probiti tu zonu, ali u prethodnom meču smo stvorili puno prilika. Oni su pokazali da ne odustaju do kraja, ali mi moramo biti efikasniji ovaj put", rekao je Edin Džeko.