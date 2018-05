Edin Džeko u idelanom timu Lige šampiona

Edin Džeko je dobio veliko priznanje od strane UEFA za izvanrednu sezonu koja je sinoć završena finalom Lige šampiona.

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine je uvršten u idealni tim po izboru UEFA, a zajedno sa njim u napadu su Lionel Mesi, Kristijano Ronaldo, Mohamed Salah i Roberto Firmino.

Džeko je u Ligi šampiona odigrao 12 utakmica ove sezone, a postigao je čak osam pogodaka.

U idealnom timu se nalaze čak osmorica igrača osvajača Lige šampiona, madridskog Reala, prenosi Klix.ba.

Golmani: Kejlor Navas (Real) i Alison (Roma).

Odbrana: Kimih (Bajern), Ramos (Real), Marselo (Real), Kijelini (Juventus), Van Dijk (Liverpul) i Varan (Real).



Vezni red: De Brujne (Mančester siti), Kasemiro (Real), Modrić (Real), Kros (Real) i Džejms (Bajern).



Napad: Džeko (Roma), Firmino (Liverpul), Mesi (Barselona), Ronaldo (Real) i Salah (Liverpul).

UEFA's Technical Observers have chosen their #UCL Squad of the Season. Do you agree with their selection? pic.twitter.com/BYqyIA0DJ9