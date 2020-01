Edin Prljača: Čelik se neće ugasiti

​Čelik se neće ugasiti, poručio je Edin Prljača, sportski direktor zeničkog kluba, odgovarajući tako na sve češće natpise medija i komentare u vezi sa višegodišnjom krizom koja prati premijerligaša sa "Bilinog polja".

Iako su zvanično dobili investitora iz Turske, Zeničanima ni ove sezone ne cvjetaju ruže. Dugovanja i neizmirene obaveze koštali su ih, između ostalog, neodigravanja prvenstvene utakmice sa Željezničarom pa su im i oduzeta tri boda. I dok je šef stručnog štaba Umit Ozat u četvrtak najavio dizanje iz pepela i naredne godine čak borbu za titulu, sudeći prema komentarima na internetu, čini se da je više onih koji predviđaju najcrnji scenarij za klub sa bogatom tradicijom.

"Mi se nećemo ugasiti. Nema šanse da se tako desi jer Čelik i grad Zenica imaju ogromnu podršku navijača. Bilo bi kriminalno da se tako nešto desi. Ovdje se ulaže ogroman novac. Pokušavamo da izvadimo situaciju koja je teška i treba malo vremena, a Čelik je ipak zaslužio malo više i poštovanja i strpljenja", smatra Prljača.

Vremena za čekanje očito nema nekoliko igrača "crno-bijelog kluba" koji su podnijeli tužbe. Jesen su završili na nezavidnom pretposljednjem mjestu na tabeli BH Telecom Premijer lige BiH, a u četvrtak su početak pripreme bojkotovali Ševko Okić, Nermin Jamak, Haris Dilaver, Anel Dedić, Ljubiša Pecelj, Tarik Isić, Slavko Brekalo i Ante Blažević. Zbog neizmirenih obaveza uz najavljene tužbe i zatražene ispisnice još su im se pridružili Petar Raguž i Luka Miletić.

"Većina tih igrača su tužili klub zbog neizmirenih obaveza. To je njihova strana priče, a mi tvrdimo da nemamo onoliko obaveza prema njima koliko oni traže. Postupak je u procesu i to će riješiti nadležne komisije N/FS BiH, a do tada njihova dužnost je bila da se pojave na prozivci. Zato oni koji se nisu pojavili iz neopravdanih razloga biće suspendovani i novčano kažnjeni", poručio je Prljača i dodao:

"Isto tako sa većinom tih igrača mi nismo bili zadovoljni. Nisu izvršavali svoje obaveze prema klubu. Oni će svi naplatiti svoje ugovore, a Čelik je i dalje na 11. mjestu na tabeli pa je očigledno da oni nisu kvalitetno obavili posao na terenu".

Straha od ispadanja u niži rang, tvrdi Prljača, ipak nema. Bez obzira na konačni ishod, ističe da će angažovati adekvatne zamjene za sve one koji se iz bilo kojih razloga nisu odazvali pripremama.

"U fudbalu se sve okrene na pozitivno ili negativno u jednoj ili dvije utakmice. Moramo biti vrlo oprezni zato što smo trenutno na mjestu koje vodi u niži rang, ali isto tako ćemo poduzeti sve što se tiče sportskog i finansijskog dijela da osiguramo ono najbitnije za igrače i stručni štab. Pružićemo im maksimalnu podršku na pripremama, a onda je do njih da na terenu naprave dobar rezultat", najavio je Prljača.

Tvrdnje da su zbog finansijskih problema, odnosno dugovanja prema sportsko-hotelskom kompleksu "Sport Centar", umjesto Međugorja pripreme morali premjestiti u Ljubuški, kaže da nisu tačne.

"Nismo imali problema sa smještajem. U srijedu naveče smo se odlučili za Ljubuški jer u Međugorju nije bilo mjesta. Popunjeni su svi kapaciteti", tvrdi Prljača.