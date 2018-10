Ekskluzivno Toni Adams za "Nezavisne": Trijezan sam 22 godine

S razlogom je nosio nadimak Mister Arsenal. Bio je najmlađi kapiten u istoriji "tobdžija", a karijera mu je obilježena i problemima sa alkoholom. Legendarni Toni Adams je za "Nezavisne" pričao o tome kako je trijezan već 22 godine, o tome kako je od ljubitelja dobre kapljice postao čovjek koji voli pozorište i operu, a dotakao se i uvreda navijača koje je nosio duboko u sebi.

Bio je najtvrđa stijena u defanzivnoj liniji Arsenala, ali i jedan od najvećih pijanaca u Engleskoj, što tada nije baš bilo lako jer je tada bilo popularno biti alkoholičar.

Alkohol ga je bio toliko preuzeo da je bio na ivici života i smrti. Jednom prilikom se pijan zakucao u zid jer je žurio na aerodrom kako bi sa ekipom otišao na turneju i policajci su utvrdili da je u krvi imao četiri puta veću dozu alkohola od dozvoljene. Bio je i u zatvoru dva mjeseca zbog toga, ali nije prestajao da pije. Opijao se još dok nije debitovao na velikoj sceni, a ostaće upamćeno da je 1987. pijan primio nagradu za najboljeg mladog igrača Prve divizije i tokom zahvaljivanja se sjetio samo četvorice saigrača.

Znao je da pije danima, a ko zna šta bi bilo s njim da ga fudbal nije koliko-toliko kontrolisao. Skoro pa redovno je učestvovao u kafanskim tučama, a znao je pijan čak i da odigra utakmicu. Međutim, i takav je bio besprijekoran i jedan od najboljih igrača na terenu.

Ipak, sve se na kraju otelo kontroli i Adams više nije mogao da se nosi sa takvim načinom života. Morao je nešto da uradi - i jeste. Od 14. septembra 1996. nije popio ni kap alkohola.

"Poslije 12 godina opijanja sve je postalo previše mentalno i emocionalno bolno za mene i nisam mogao više tako da nastavim. Već 22 godine sam trijezan, ali i dalje idem na sastanke i druženja anonimnih alkoholičara", počeo je priču Adams, koji je sa 17 godina debitovao za Arsenal, a kapitensku traku je dobio kada je imao 21 godinu.

Jednom prilikom su mediji objavili njegovu sliku sa magarećim ušima, nakon čega su ga provocirali navijači protivničkih klubova. Sa tribina su se čuli magareći zvuci, na njega su bacali mrkve. To je samo bio jedan od načina na koji su ga navijači vrijeđali.

"Mislio sam da se nosim sa uvredama, ali sam u stvari sve to uz pomoć alkohola zatrpavao duboko u sebe. Kada sam prestao na pijem, uhvatio sam se u koštac s tim problemom i terapija su mi pomogle", kazao nam je nekada stameni defanzivac.

Adams je jedan od dobrih primjera koliko čovjek može da se promijeni kada prestane da pije. Počeo je da svira klavir, redovan je gost u pozorištu i operi...

"Do velike promjene je došlo sa predajom i prihvatanjem da imam problem. Bio sam bolestan i umoran od toga da sam stalno bolestan i umoran. Trenutak kada sam prestao da pijem otvorio mi je potpuno novi svijet koji sa objeručke prihvatio", jasan je Adams i dodaje da može da vrati vrijeme ipak ne bi promijenio taj period života:

"Ne mogu da kažem da žalim za nečim. Nikada ne bih promijenio prošlost. Svi usponi i padovi, traume i slava su od mene napravili čovjeka kakav sam danas."

Cijelu karijeru je proveo u Arsenalu. Odigrao je skoro 700 utakmica, osvojio je 13 velikih trofeja, 14 godina je nosio kapitensku traku i nikada nije pomišljao da napusti klub.

"Za mene je Arsenal najveći klub na svijetu i bili smo veoma uspješni u periodu kada sam ja igrao i zašto bih želio da idem negdje drugo? Volim klub i uvijek ću ga voljeti. Ništa u karijeri ne bih mijenjao. Volio bih da i sada u pedesetim mogu da igram", rekao je on svjestan da je danas malo igrača koji cijelu karijeru posvete jednom klubu.

Četiri puta je bio prvak Engleske sa Arsenlom. Ono što je posebno zanimljivo, titule je osvajao u osamdesetim, devedesetim i dvijehiljaditim i nikome nije pošlo za rukom da kao kapiten predvodi tim do pehara u tri različite decenije. Zbog svega toga zaslužio je statuu ispred "Emirata" i u društvu je Herberta Čepmena, Tijerija Anrija i Denisa Berkampa.

"Veoma sam ponosan na to, to je nevjerovatna čast. Cijelu karijeru sam posvetio Arsenalu i klub mi je to vratio. Arsenal je i uvijek će biti u mom srcu", sa puno emocija kazao je Adams.

Arsenal ne zna za titulu od 2004, a legendarni fudbaler nije siguran da će klub uskoro da prekine ovaj post.

"Još mnogo vode će proteći Temzom dok se Arsernal ne uključi u borbu za titulu. Mančester Siti i Junajted će sigurno biti u vrhu zajedno sa Čelsijem, Totenhemom i Liverpulom. Ali opet, nikad ne reci nikad. Naprijed 'tobdžije'", rekao je on.

Karijeru je završio 2002. i nakon toga je počeo trenersku karijeru. Posljednji angažman imao je 2017. u Granadi, gdje se zadržao samo nekoliko mjeseci.

"To je potpuno novi svijet od onoga koji živimo kao igrači. Malo ko je svjestan koliko odgovornosti nosi ovaj posao. Veoma je zahtjevno, ali u isto vrijeme uzbudljivo. Nadam se da ću jednog dana dobiti šansu da vodim dobar klub sa sjajnim navijačima", zaključio je Adams, koji se vjerovatno potajno nada angažmanu u voljenom klubu.

Venger je morao dalje

Toni Adams je u bogatoj karijeri sarađivao i sa menadžerom Arsenom Vengerom, koji je bio jedan od onih koji su pomogli defanzivcu da ostavi alkohol. Venger je na kraju prošle sezone nakon 22 godine napustio klupu Arsenala.

"Očigledno je da je Venger morao da nastavi dalje. Bio je i jeste sjajan menadžer i čovjek i s njim sam proveo šest odličnih godina", kazao je Adams.