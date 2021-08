Elfsborgom strahuju od "Grbavice"

Fudbaleri Veleža napravili su fantastičan uspjeh doguravši do 3. kola kvalifikacija za UEFA Ligu konferencija, a sutra će u Sarajevu u revanš meču sa Elfsborgom (prvi meč završen 1:1) imati veliku šansu da ispišu nove stranice istorije, kako klupske, tako i bh. fudbala.

Utakmica je na programu od 20 časova na stadionu "Grbavica", a u taboru Mostaraca vlada dobra atmosfera. Ni kada su dobili Kolerejn i AEK, nisu sumnjali da mogu proći, a isti slučaj je i sada sa švedskim, ali i svakim budućim rivalom.

"Prva utakmica je bila nepoznanica. Gledali smo, znali smo, ali nije isto nešto pripremiti i kada imaš priliku igrati s tim timom. Nije to bilo vjerovatno ni ono najbolje od Elfsborga. Mi smo defanzivno bili na nivou, dok u ofanzivnom dijelu nismo iskoristili sve što smo mogli. Da smo u nekoliko navrata imali bolje odluke, sigurno bismo došli u stopostotne prilike ili eventualno postigli gol. Za vikend je Elfsborg igrao dobro. Nisu puno mijenjali", rekao je trener Veleža Feđa Dudić.

Raduje ga veliko interesovanje navijača za utakmicu, što najbolje ilustruje činjenica da je svih 10.000 ulaznica prodano dva dana prije utakmice.

"Iz razgovora sa njihovim trenerom znam da se oni pribojavaju atmosfere na 'Grbavici'. Gledali su utakmicu s AEK-om i on mi je rekao da ga je atmosfera fascinirala. Očekujemo veliku podršku, a uz maksimalan angažman vjerujem da možemo i iskoristiti taj pozitivan šok", dodao je Dudić.

Naveo je kako umor čini svoje, ali i da, bez obzira na raspored, Velež može odigrati dobro sa Elfsborgom.

"Svi su spremni. Ovo nam je peti meč u 14 dana i nema ekipe na svijetu koja ne bi u tom ritmu bila umorna. Imali smo tri putovanja. Duže je trajalo putovanje do Bijeljine, nego do Atine i Borasa. Nakon negativnog rezultata, ipak svjesno nisam želio potencirati umor, iako to ostavlja traga", ističe Dudić.

Kapiten Denis Zvonić vjeruje da ekipa može ponoviti pristup iz Borasa.

"Odluke moraju biti bolje. Trebaće nam više koncentracije u završnici. Možemo nastaviti seriju i proći dalje. Istina, osjeća se umor. Sa rosterom koji imamo možemo odgovoriti svim izazovima. Motiv i želja su veliki, znamo kakva će podrška biti sa tribina", naglasio je Zvonić.

Ako prođe dalje, Velež će se u plej-ofu sastati sa Fejenordom. Iako su već sada napravili veliki podvig, nema sumnje da bi eliminacija Elfsborga, a potom i Fejenorda, bila apsolutna senzacija svjetskog fudbala i "rođeni" bi imali tu čast da postanu prvi fudbalski bh. klub koji je igrao grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. Ako Mostarci naprave čudo, nema sumnje da će im, osim fudbalskog prestiža, dobro doći i finansijska injekcija od UEFA, a ne treba zaboraviti ni da je prvi čovjek Tuzla sitija Azmir Husić obećao nagradu od 100.000 KM ako prođu u grupnu fazu. Husić je već počastio Velež sa 20.000 KM jer su izbacili AEK.

Revanš meč 3. pretkola sutra igra i beogradski Partizan, koji nakon 1:1 u Rusiji, dočekuje Soči. Ljubljana dočekuje Santa Klaru (prvi meč 0:2), Čukarički gostuje kod Hamarbija (3:1), Rijeka čeka Hibernijan (1:1), a Osijek gostuje u Sofiji kod CSKA (2:4).