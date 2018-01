Elvir Rahimić za "Nezavisne": Bog je htio da ne igram u Brazilu

Vraćam se u staro jato i velika mi je želja da izborimo plasman na Evropsko prvenstvo, rekao je Elvir Rahimić, legendarni fudbaler, koji je odnedavno izabran u stručni štab reprezentacije BiH.

General je do 2014. bio u reprezentaciji BiH i sa "zmajevima" je izborio plasman na Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Povrede su dovele do toga da, nažalost, zaigra na velikoj smotri, ali je uz ekipu bio kao trener, što je označilo i početak karijere neposredno vezane za "zeleni tepih". Igrački put mu je od Slavena iz rodnih Živinica išao samo uzlaznom putanjom i preko BiH, Slovenije i Austrije došao je i do Rusije, gdje je bio neizostavan u timovima Anžija i na kraju 13 godina trofejnog CSKA iz Moskve. Ako mu trenerska karijera bude i približno uspješna, od Rahimića, trenutno i trenera mlađih selekcija CSKA, možemo da očekujemo velike uspjehe krunisane trofejima. Fudbalsko znanje sada će moći da pokaže i u stručnom štabu Roberta Prosinečkog, selektora "zmajeva".

"Velika je čast raditi u reprezentaciji i nadam se da ćemo izboriti plasman na naredno Evropsko prvenstvo", rekao je Rahimić

NN: Sa reprezentacijom BiH ste izborili plasman u Brazil, ali nažalost niste mogli da igrate, sigurno mnogo žalite zbog takvog raspleta?

RAHIMIĆ: Svaki čovjek ima želje. Moja je bila da sa reprezentacijom igram na Mundijalu, ali, nažalost, nije mi se ostvarila. Tako je Bog htio i nisam neko ko mnogo žali za nečim što se nije desilo. Ipak, otišao sam kao trener i savjetima sam pomagao fudbalerima. U nekim trenucima sam htio da obučem dres i kopačke, ali brzo shvatite šta je trenerski posao i da ne možete pomoći na terenu.

NN: Posvetili ste se trenerskoj karijeri, sigurno je krajnji cilj treniranje ekipe kao što je CSKA?

RAHIMIĆ: Svima koji se bave ovim poslom cilj je da postignu što bolje uspjehe, pa tako i meni. Tek sam na početku i naravno da bih jednog dana volio da vodim CSKA, klub koji mi je dao mnogo i u kojem sam proveo najbolje sezone.

NN: Kao vrlo mlad igrač napustili ste BiH i vrlo brzo ste dokazali kvalitet. Jeste li zadovoljni karijerom koju ste napravili?

RAHIMIĆ: Nekome put u karijeri bude lakši, a nekome teži. Moj je bio takav kakav je bio i ja sam veoma srećan zbog svega. Mislim da sam imao zavidnu karijeru i veoma mi je drago što sam bio dio jednog tima kakav je CSKA.

NN: Sa CSKA ste osvojili 17 trofeja, ali 2005. je svakako ispisana zlatnim slovima, jer ste osvojili četiri trofeja? (Kup UEFA, prvenstvo, Kup i Superkup Rusije)

RAHIMIĆ: To je bila odlična sezona, možda i najbolja u istoriji kluba. Igrali smo sjajno. Te sezone nismo imali pravu konkurenciju na domaćoj sceni i osvojili smo sve trofeje. Kup UEFA je samo bio šlag na sjajnu sezonu.

NN: Željezničar ili Sarajevo?

RAHIMIĆ: I Željezničar i Sarajevo. I ne samo oni nego i svi klubovi u BiH. Drago mi je kada naši klubovi naprave nešto na međunarodnoj sceni i uvijek navijam za njih.

NN: Najbolji saigrač?

RAHIMIĆ: Teško pitanje. U CSKA i reprezentaciji BiH sam igrao sa mnogo vrhunskih saigrača i ne mogu nikoga da izdvojim.

NN: Najteži protivnik?

RAHIMIĆ: Svakako Spartak iz Moskve. To je najteža utakmica u Rusiji. To je najveći ruski derbi, kao što su utakmice Željezničara i Sarajeva u BiH, kao što su mečevi Partizana i Crvene zvezde u Srbiji...

NN: Nadimak General?

RAHIMIĆ: CSKA je vojni klub i nadimak sam dobio nakon što smo se slikali u starim uniformama armije. Lagao bih kada bih kazao da mi nije drago zbog tog nadimka.

NN: I na kraju igračke karijere odlučili ste da ostane u Moskvi, kako je živjeti u tako velikom gradu? Da li se tu vidite i u budućnosti?

RAHIMIĆ: Moskva je ogroman grad i sada za Novu godinu bio je veliki broj turista. Prelijep je grad i svima bih preporučio da dođu da ga posjete, jer ima mnogo toga što treba vidjeti. Od 2001. sam tu i Moskvu doživljavam kao rodni grad, kao što su mi Živinice. Veoma sam srećan ovdje, djeca mi ovdje idu u školu, treniraju fudbal. Ipak, nikad ne znaš šta može da se desi u budućnosti, gdje možeš da završiš, gdje Bog može da te pošalje. Sada sam na relaciji BiH - Moskva.

Prazne tribine minus za fudbal

NN: Vaš bivši klub će ove godine odmjeriti snage sa Crvenom zvezdom u Ligi Evrope, kako gledate da taj dvomeč?

RAHIMIĆ: CSKA, kao i Zvezda, ima cilj da prođe dalje. CSKA je svakako favorit, a prazne tribine u Beogradu svakako će biti veliki plus za nas, iako je to minus za fudbal, jer svi znamo kakvu atmosferu prave navijači Zvezde i sa njima je klub mnogo jači. Ipak, CSKA u taj dvomeč ulazi bez takmičarskih utakmica u nogama, ali smo svakako veliki favoriti.