Embape i PSŽ udarili u "Žuti zid", Borusija bliža "Vembliju"

Fudbaleri Borusije Dortmund savladali su večeras na kultnom “Vestfalenu“ ekipu Pari Sen Žermena sa 1:0 u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona.

Pred čuvenim „Žutim zidom“ zvijezde iz Pariza su se ispromašivale. Ipak, odluka o finalisti će pasti za sedam dana na Parku prinčeva, iako je tim Edina Terzića nakon večerašnjeg okršaja bliže velikom finalu na Vembliju.

Iako su obje ekipe krenule otvoreno u prvom dijelu nismo vidjeli previše šansi. Izdvaja se tek ona Sabicera na samom startu, ali je Donaruma bio na mjestu. Bez uzbuđenja je bilo sve do 35. minuti kada domaći koriste prvu neopreznost Parižana.

Šolterberg je idealno uposlio Niklasa Filkruga koji je izbjegao ofsajd, a onda u maniru rasnog strijelca pogodio za 1:0. U 44. minuti moglo je biti 2:0. Krivac zašto domaći nisu uduplali prednost je Donaruma koji je sjajno zaustavio udarac Sabicera. PSŽ u prvom dijelu nije niti jednom zaprijetio.

U drugom dijelu više uzbuđenja. U 51. minuti miniti nevjerovatna šansa za “svece“. Embape je majstorski šutirao, ali se ispriječila stativa, u nastavku akcije Hakimi šutira, ali ponovo okviru gola spašava „milionere“. U 56. minuti nova šansa za goste, ovaj put Ruiz sa svega par metara šutira pored gola.

Kazna je mogla doći u 60. minuti kada Filkrig iz neposredne blizine šutira preko gola. U 72. minuti Dembele u šansi, ali golman domaći sjajno reaguje. Isti igrač u 81. minuti promašuje još jednu šansu, a domaći su uzvratili u 83. minuti. Markinjos nevjerovatnom reakcijom spašava čist gol tako što je blokirao udarac Rojsa da bi u nastavku akcije šutirao glavom preko gola.

Do kraja su i jedni i drugi pokušavali da dođu do pogotka, no rezultat se nije mijenjao. Jasno je da ćemo odluku o finalisti dobiti na Parku prinčeva. Inače, Borusija i PSŽ su ove sezone bili u istoj grupi. “Milioneri” su u prvom meču, u Parizu, izgubili 0:2, u Dortmundu je bilo neriješeno (1:1). Prije toga su se 2020. godine sastali u osmini finala, a i tada je francuski predstavnik bio bolji.

Podsjetimo, sinoć je su u prvom polufinalu Bajern i Real odigrali 2:2. Revanš susreti su na programu 7. i 8. maja.

