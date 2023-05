Embape otkrio gdje će igrati narednu sezonu

Kao i pred svaki prelazni rok proteklih godina, jedno od najvećih pitanja je u kojem ćemo dresu gledati Kilijan Embape.

Francuz je sada prekinuo tišinu i objavio gdje će igrati naredne sezone i riješio sve dileme.

Njegov PSŽ je kolo prije kraja prvenstva osvojio 11. titulu prvaka Francuske, a Svece očekuje rekonstrukcija ekipe za narednu sezonu.

Lajnel Mesi će napustiti klub kao slobodan igrač, a Nejmar je na transfer-listi i on bi trebao promijeniti sredinu.

Treći član moćnog napada Parižana Kilijan Embape se godinama unazad povezivao s odlaskom u Real Madrid i navijači PSŽ-a su s pravom bili zabrinuti, ali on ih je utješio jednom rečenicom.

"Mnogo sam sretan u PSŽ-u i drago mi je što sam odlučio biti dio ovog projekta. Sljedeće sezone ću igrati ovdje u PSŽ-u", rekao je Embape.

Embape je ove sezone je postigao 38 golova uz devet asistencija u 40 utakmica u svim takmičenjima, a ugovor mu važi do ljeta 2024. godine.

Kylian Mbappé: “There's no more links about my future? I'm very happy here at PSG and with my choice to be part of this project”. #PSG “I will be here at PSG next season”, Mbappé has added. pic.twitter.com/FzLLJUzbzQ