Embape zaradio pohvale nakon Borusije

Luis Enrike, menadžer Pari sen Žermena hvalio je Kiliana Embapea istakavši kako je oduševljen njegovim uticajem na ostatak tima van terena.

Parižani su grupnu fazu Lige šampiona počeli pobjedom protiv Borusiju sa 2:0, a Embape je bio strijelac u 49. minutu iz penala.

„Ja smatram da je Embape najbolji igrač na svijetu. Kada to govorim ne mislim samo na njegovu igru isključivo. Ne radi se samo o njegovoj vještini sa loptom. On je neko ko ima izražene karakterne kvalitete. Zadovoljstvo je vidjeti ga kako se ponaša u svlačinoci. On ima ulogu vođe, doprinosi dobroj atmosferi i dobro ga je imati u timu“, rekao je Enrike.