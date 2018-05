Emeri definitivno u Arsenalu

Londonski Arsenal potvrdio je da je španski trener Unai Emeri nasljednik Arsena Vengera na poziciji menadžera Tobdžija.

"Oduševljen sam što ću se pridružiti jednom od najvećih fudbalskih klubova na svijetu. Arsenal je poznat i voljen širom svijeta zbog svog stila igre, svoje posvećenosti mladim igračima, načinu na koji se klub vodi. Veoma sam uzbuđen što sam dobio odgovornost da pokrenem novo poglavlje u istoriji Arsenala", rekao je Emeri za klupski sajt.

Izvršni direktor kluba Ivan Gazidis istakao je da Emeri insistira na stilu igre koji odgovara Arsenalu.

"Unai je ostvario niz uspjeha u karijeri, razvio je neke od najboljih mladih igrača, a njegov uzbudljiv stil igre savršeno odgovara Arsenalu", kazao je Gazidis.

Emeri je u prethodne dvije sezone predvodio Pari Sen Žermen s kojim je osvojio jedan trofej u Ligi 1 i četiri Kupa.

On je pre PSŽ vodio Sevilju do tri uzastopna trofeja u Ligi Evropa, od 2014. do 2016. godine, a u karijeri je još trenirao i Almeriju, Valensiju i Spartak iz Moskve.

(B92)