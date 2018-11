Emotivni oproštaj legendarnog Drogbe od fudbala

Iako je penzionisanje sastavni dio karijere svakog sportiste, uvijek je posebno teško gledati kada velike zvijezde "objese kopačke o klin".

Iako je odolijevao sve do 40. godine života, od aktivnog igranja fudbala sinoć se oprostio legendarni Didije Drogba, prenosi "Avaz.ba".

Proslavljeni napadač svoju posljednju utakmicu odigrao je u dresu američkog drugoligaša Finiks Rajzinga. Radilo se o finalu USL kupa, a ekipa stasitog napadača iz Obale Slonovače poražena je s minimalnih 1:0 od ekipe Lujvil sitija.

Pošto je bivši napadač Čelsija još u trećem mjesecu najavio da mu je ova sezona zadnja u karijeri, poraz u finalu značio je i prekid njegovog fudbalskog puta na kojem je branio boje Le Mana, Žežama, Marseja, Čelsija, Šangaja, Galatasaraja, Montreala i Finiksa.

Najdublji trag popularni Tito ostavio je u Londonu, gdje je u dvije epizode sakupio 254 nastupa, postigao ukupno 104 gola te postigao svoj najveći uspjeh - osvajanje Lige šampiona 2012. godine.

Osim na klupskom planu, Drogba je bio nezamjenjiva karika respektabilne generacije Obale Slonovače za koju je zabio čak 65 pogodaka u 104 nastupa.

Njegovu požrtvovnost, snagu i borbenost zapamtio je svako ko ga je gledao barem jednom u životu.

Win or lose, @PHXRisingFC stay together. Farewell @didierdrogba thank you for an AMAZING season. Can’t wait for next year #RisingAsOne #UpRising pic.twitter.com/eUsbUmThXp