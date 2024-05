Endiaje: Jedva čekam proslavu titule, znam da će biti sjajno

Pogodak Šerifa Endiajea je definitivno i potpisao sedmu u nizu, a ukupno 35. šampionsku titulu Fudbalskog kluba Crvena zvezda.

Oduševljen činjenicom da je dio šampionske ekipe je senegalski napadač koji fantastično igra.

„Veoma sam srećan zbog osvajanja titule. Još uvek nismo završili sezonu, ali smo matematički obezbedili titulu. Neverovatan je osećaj. Zaista smo svi euforični. Drago mi je i zbog gola, ali mislim da Rodić i ja treba da ga podelimo. Ipak, i dalje mi je onaj protiv večitog rivala kada sam "bocnuo" loptu najdraži“, počeo je Endiaje.

Svjestan je Endiaje da Zvezdu čeka nevjerovatna proslava 35. titule.

„Veoma sam uzbuđen zbog proslave titule. Čuo sam od saigrača da to uvek bude neverovatno dobro. Biće sjajna atmosfera, svi znamo kako to prave Zvezdini navijači. Zaista ne mogu da dočekam proslavu, ali do tad moramo do pobedimo sve utakmice“, zaključio je napadač.

