Endrik pojačao Lion

Nije se naigrao fudbala u najvećem klubu na svijetu, pa je korak unazad morao da napravi – supertalentovani Brazilac Endrik će do kraja juna braniti boje Liona kao pozajmljeni igrač Real Madrida.

Francuski tim neće imati opciju kupovine, te se očekuje da se Endrik nakon pola godine vrati u Madrid.

Real i Lion dogovorili su da Endrikovu platu pokrivaju ravnomjerno, po 50 odsto.

Podsjećamo, ove sezone Endrik je odigrao tek tri utakmice za Real u svim takmičenjima i skupio svega 99 minuta.

Prošle sezone je odigrao 37 utakmica, postigao sedam golova i upisao jednu asistenciju.