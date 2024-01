"Enfild" grmio za Klopa, Liverpul pregazio Norič (VIDEO)

Fudbaleri Liverpula plasirali su se u osminu finala FA kupa pošto su danas na svom "Enfildu" pobijedili Norič rezultatom 5:2.

Bila je ovo prva utakmica nakon što je Jirgen Klop u petak saopštio da napušta klub na kraju sezone, te je u pravoj "liverpulovskoj" atmosferi, ekipa odigrala napadački i efikasno.

Goleadu je otvorio Kurtis Džouns, koji je već u 16. minutu iskoristio asistenciju MekKonela i glavom pogodio za 1:0. Ali, Norič je brzo uzvratio, pošto je u 22. minutu Gibson izjednačio na 1:1.

Liverpul je takođe brzo postigao drugi gol, pošto je u 28. minutu Darvin Nunjez poslije asistencije Bredlija pogodio za 2:1, što je i bio rezultat prvog poluvremena.

Početkom drugog, Žota je pobjegao odbrani i iskoristio lošu reakciju štopera Noriča, poslao loptu u dalji ugao za 3:1.

Onda je uslijedio povratnički 55. minut, kada se poslije duge pauze na teren vratio Endi Robertson, uz njega su ušli i Van Dajk i takođe oporavljeni Dominik Soboslaj.

U 63. minutu upravo su rezervisti bili kreatori za 4:1, Soboslaj je izveo prekid, a Van Dajk sa 10 metara glavom pogodio mrežu.

U 69. minutu efektan pogodak postigao je i Sains, koga je Van Dajk olako pustio i potcjenio, uslijedio je sjajan šut sa distance uz stativu za 4:2.

Za kraj, u posljednjim trenucima meča, u listu strijelaca upisao se i Gravenberh koji je glavom postavio konačnih 5:2.

Pogledajte kako je izgledao početak utakmice, kada se "Enfildom" orilo "Nikada nećeš hodati sam za Jirgena Klopa.

This video will make you cry. Jurgen Klopp in tears as Anfield sings You’ll Never Walk Alone after his announcement that he will be leaving the club at the end of the season pic.twitter.com/qWk17jPi6A