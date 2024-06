Engleski fudbaler išao kod gatare pred meč sa Srbijom

Reprezentativac Engleske Fil Foden nekoliko dana pred start Evropskog prvenstva zatražio je pomoć vidovnjakinje.

Kloi Smit (25), koja važi za pravog eksperta za tarot, pogledala je karte slavnom fudbaleru Mančester sitija samo nekoliko dana pred okršaj sa Srbijom.

Foden je kod poznate vidovnjakinje došao u pratnji svoje supruge Rebeke, piše britanski "San", a prenosi srpski "Kurir".

Klo tvrdi da je u stanju da se prilagodi energiji klijenata.

"Bilo mi je zadovoljstvo da čitam za Fila i Beku, oboje su veoma duhovni i dobrodušni ljudi! Puno sreće dolazi na njegovom putu, sigurno", rekla je navodno Smitova.

Izvor ovog lista otkriva da je slavnog fudbalera zanimalo kako će Engleska proći na predstojećem turniru.

"Nadamo se da mu je Kloi rekla da je vidjela da se 'fudbal vraća kući'. Želio je da mu pogleda u budućnost. Mnogi vrhunski igrači provode vrijeme radeći pozitivne vizualizacije prije utakmice u nadi da će to pomoći. Ako ih to opušta i čini da se osjećaju dobro, to može biti samo pozitivno", navodi izvor.

Ova 25-godišnjakinja je u početku besplatno gledala karte prijateljima, a onda je počela i da naplaćuje oko 35 funti svoje usluge.

"Počela sam da viđam anđele i mrtve ljude oko kuće. Bio je to tako pozitivan osjećaj, nisam bila uplašena", rekla je Kloi jednom prilikom.

Od mušterija traži da ponesu fotografije voljenih osoba kada dolaze na "seansu".

Danas su njeni klijenti brojne poznate ličnosti sa Ostrva.

