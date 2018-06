Engleski komentator dao Duška Tošića "prekrstio" u Disko Kobasica

Fudbaleri Srbije maestralno su počeli Svjetsko prvenstvo, pošto su u prvoj utakmici savladali Kostariku sa 1:0.

Gol odluke postigao je Aleksandar Kolarov fenomenalnim udarcem iz slobodnog udarca, ali je čitav tim odigrao perfektno i svi su disali kao jedan.

Svi su ostavili srce na terenu, a posebno se požrtvovanjem istakao Duško Tošić, koji je bio sjajan u odbrani, a u nekoliko navrata je stavljao glavu tamo gdje mnogi ne bi smjeli ni nogu.

Ipak, posebno zanimljiva bila je situacija sa engleskim komentatorom, koji je mučio muku da izgovori njegovo ime i prezime, prenosi "Telegraf.rs".

Nije mogao da pogodi ni ime ni prezime, pa je umjesto Duško Tošić govorio "Disko Sosidž" (disco sausage), što u prevodu može da znači "disko kobasica".

Poslušajte kako je to zvučalo:

Naravno, to nije prošlo nezapaženo na društvenim mrežama, pa su mnogi počeli da se šale na račun engleskog komentatora zbog "disko kobasice".

Is the @ITV commentator saying Disco Sausage instead of Dusko Tosic? #CRCSRB#WorldCup pic.twitter.com/5AZ34hyL2P