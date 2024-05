Engleski mediji: Piksi najgori trener na EP

Dragan Stojković Piksi nije dobro prošao u tekstu koji je izbacio engleski fudbalski magazin.

Srbija je na Svjetsko prvenstvo u Kataru otišla sa puno samopouzdanja i pompe, a na EURO 2024. godine srpski tim odlazi sa minimalnim očekivanjima. Loše igre u Kataru i kasnije u kvalifikacijama za EURO su spustile očekivanja, a sada je poznati fudbalski magazin "Four Four Two" stavio selektora Srbije Dragana Stojkovića na posljednje mjesto svoje liste!

Rangirali su selektore reprezentacija na Euru i stavili su Piksija na posljednje mjesto! On je 24. na listi, zatim kao 23. slijedi Čeh Ivan Hašek, potom Mihal Probirz iz Poljske, selektor Švajcarske Murat Jakin i prvi čovjek struke Slovenije Matjaž Kek.

"U igračkim danima odigrao je 84 meča za Jugoslaviju, Dragan Stojković je preuzeo mjesto selektora Srbije 2021. godine. Vodio ih je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. godine. Nekadašnji vezista Crvene zvezde i Olimpika iz Marseja je prije ovog posla radio samo na Dalekom Istoku gdje je igrao za Nagoju i Gvangdžou R&F u Japanu i Kini", navodi se u objašnjenju "Four Four Two".

Za najboljeg selektora izabran je Didije Dešan na čelu Francuske, zatim je na drugom mjestu Lućano Spaleti iz Italije, a treći je Nijemac Julijan Nagelsman. Četvrto mjesto drži osporavani selektor Engleske Geret Sautgejt, a na visokom petom mjestu je šef struke Hrvatske Zlatko Dalić.

Kompletna lista:

Didije Dešan (Francuska) Lućano Spaleti (Italija) Julijan Nagelsman (Njemačka) Geret Sautgejt (Engleska) Zlatko Dalić (Hrvatska) Roberto Martinez (Portugal) Domeniko Tedesko (Belgija) Luis de la Fuente (Španija) Kasper Hjulmand (Danska) Marko Rosi (Mađarska) Stiv Klark (Škotska) Ronald Kuman (Holandija) Silvinjo (Albanija) Vinćenco Montela (Turska) Vili Sanjol (Gruzija) Ralf Rangnik (Austrija) Frančesko Kalcona (Slovačka) Edvard Jordanesku (Rumunija) Sergej Rebrov (Ukrajina) Matjaž Kek (Slovenija) Murat Jakin (Švajcarska) Mihal Probirž (Poljska) Ivan Hašek (Češka) Dragan Stojković (Srbija)

Srbija će početkom juna odigrati mečeve sa Austrijom i Švedskom kao pripremu za Euro, a zatim počinje takmičenje na Evropskom prvenstvu. Igraće 16. juna sa Engleskom, 20. sa Slovenijom i 25. sa Danskom, prenosi Mondo.

