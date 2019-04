Engleski reprezentativac se tukao s navijačima ispred kafića

SANDERLEND - Džordan Pikford, prvi golman Evertona i reprezentacije Engleske, učestvovao je u tuči ispred jednog lokala u Sanderlandu.

Na društvenim mrežama ekspresno se proširio snimak incidenta u kojem je sve započelo naguravanjem da bi se zatim izrodio fizički obračun.

Pikford je, pišu engleski mediji, došao na utakmicu Sanderlenda i sukobio se s navijačima Njukasla, njihovog najvećeg rivala. Everton je pokrenuo istragu nakon objavljenog snimka.

Inače, 25-godišnji Pikford je u ljeto 2017. iz Sanderlenda u kojem je i započeo karijeru prešao u Everton za 28,5 miliona evra.

