Englez polupao televizor tokom meča sa Srbijom

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena jeod Engleske sa 1:0 u prvom meču Grupe C na Evropskom prvenstvu u fudbalu, a ovaj duel dobro će zapamtiti jedan od navijača selekcije Tri lava.

Naime, za razliku od mnogih Engleza koji su sa velikom pažnjom pratitili meč inavijači za svoj tim, jedan od njih je navijao za Srbiju. naravno, razlog je kladionica i uloženih 5.000 funti na pobedu Srbije.

"5.000 funti na to da će Srbija pobijediti Englesku Idemo! Najlakše zarađene pare u mom životu. Ako ovo prođe, daću jednoj osobi koja lajkuje ovaj tvit 1.000 funti", prvo je napisao.

Tako, Englez je postao najvatreniji navijač Srbije, barem, tako je bilo do momenta dok Dragan Stojković Piksi nije zamijenio Aleksandra Mitrovića. U tom momentu, Englezu je postalo jasno da nema gola, a onda je polupao televizor, i u bijesu postavio ovu objavu.

I’m gonna double down when they play Denmark Fuck this shit. SUBBING OFF MITROVIC? It’s still not coming home. Need a new fucking TV https://t.co/1qnNwTDcZr pic.twitter.com/AYMoojzxRE