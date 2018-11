Englezi oduševljeni Marakanom: Odmah iza Bombonjere

Ni Enfild, ni Old Traford, ni Stamford Bridž... Zvezdinu Marakanu su stavili u sam svjetski vrh, odmah iza čuvene argentinske Bombonjere.

Ne samo da su fudbaleri Crvene zvezde zadivili fudbalsku Evropu pobjedom nad vicešmpionom Evrope, ekipom Liverpula (2:0) u četvrtom kolu Lige šampiona, nego se i o atmosferi na najvećem stadionu u Srbiji još uvijek piše na Ostrvu.

Prestižni BBC je prije nekoliko dana napravio listu svjetskih stadiona sa najspektakularnijom, najbučnijom atmosferom koja protivnicima "utjeruje strah u kosti", a njihovi novinari su, još pod utiskom onoga što su vidjeli i osjetili tokom meča između Zvezde i Liverpula svrstali stadion "Rajko Mitić" na visoko drugo mjesto, odmah iza argentinske Bombonjere, na kojoj nastupa Boka juniors.

"Liverpul je je tim koji je navikao na atmosferu na velikim utakmicama širom Evrope, ali teško da su bilo gdje iskusili ovako nešto ranije. Marakana - koja je dobila ime po brazilskoj Marakani, dom je srpskog šampiona Crvene zvezde od 1963. godine i nevjerovatno je bučna", navodi BBC u svom tekstu, uz priložen tvit koji možete da vidite u prilogu, gdje se ističe:

"Crvena zvezda ima ogromnu atletsku stazu oko terena, ali to ne smeta da se osjeti atmosfera koju kreiraju njeni navijači. Bolja je nego na većini stadiona u Engleskoj. Neki novinari će i dalje govoriti da 'to nije fudbalski stadion'. Vest Hem ima sličan teren", piše BBC.

Inače, na ovoj listi koju je kreirao BBC, treće mjesto zauzima bolivijski stadion Ernando Siles, slijedi Turk Telekom Arena na kojoj igra Galatasaraj, a visoko peto mjesto zauzima i stadion Napolija - San Paolo, gdje će Crvena zvezda gostovati u sljedećem kolu Lige šampiona krajem ovog mjeseca.

U Top sedam su još De Kajp u Fejenordu i Mestalja u Valensiji.

Red Star Belgrade have a massive track around their pitch yet listen to the atmosphere they’re creating. Better than most atmosphere’s in England. Some journalists will still say ‘it’s not a football stadium.’ West Ham have a similar pitch. #REDLIV pic.twitter.com/unW2MNnBBY