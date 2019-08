Englezi se izruguju sa Dinamom

Engleski prvak Mančester siti veliki je favorit grupe C Lige šampiona u kojoj su još Šahtjor, zagrebački Dinamo i Atalanta.

Dinamo s protivnicima iz grupe ima neugodno iskustvo. Osim toga, Siti želi osvojiti prvi naslov u Ligi šampiona nakon što je proteklih godina bio neuspješan.

Trener Pep Gvardiola s Barselonom je otišao do kraja u ovom takmičenju, a sada želi to napraviti sa "građanima".

Ne čudi da engleski navijači vjeruju da je grupa lagana i da ih niko od tri protivnika ne može iznenaditi. Evo nekih komentara navijača s Twittera.

"Siti u skupini sa Šahtjorom i Dinamom. Vau, ko bi to očekivao. Moram reći da sam iznenađen."

"Koliko postignutih golova je rekord u grupi Lige šampiona. Razvalićemo ovaj rekord, koliko god da jest"

What is the record no. of goals scored in a UCL group stage? City are going to smash it whatever it is.. #mcfc