Englezi traže da se Milivojeviću oduzme kapitenska traka

Ne stišava se bura u Engleskoj nakon nedozvoljene novogodišnje žurke koju su napravili srpski reprezentavci Luka Milivojević i Aleksandar Mitrović

Srpski fudbaleri, koji se privatno druže u Londonu, gdje i žive, zajedno su proslavili Novu godinu, čime su navodno prekršili pravila vezana za korona virus, a sve je osvanulo na Instagramu gdje je Mitrovićeva supruga objavila video na kojem se Mitrović i Milivojević vide u kadru dok se vesele.

Snimak je dospio i do Roja Hodžsona trenera Kristal Palasa, koji je najavio kaznu za svog kapitena.

"Osuđujemo ga svakako, i izvinjavamo se zbog toga. Siguran sam da će to uraditi i Luka, što se mene tiče, on bi trebalo da preuzme odgovornost za to, rekao je Hodžson.

Britanci su osuli drvlje i kamenje na Miivojevića i traže da mu bude oduzeta i kapitenska traka.

Počelo je sa komentarima na Twitteru, a na kraju je tekst o tome napisao i novinar britanskog "Atletika", Met Vusnam, koji smatra da bi Hodžon trebalo da mu oduzme traku.

(Kurir)