Enrikeu dosadila pitanja o Mbapeu

Fudbaleri Pari Sen Žermena odnijeli su sva tri boda sa gostovanju Marseju (0:2), ali se Kilijan Mbape opet našao u centru pažnje.

Odavno se priča o njegovom odlasku u redove Real Madrida, a posljednja epizoda sa Velodroma svakako će doprinijeti da se o tome još više piše.

Luis Enrike, trener "Svetaca", riješio je da zamijeni Mbapea u 64. minutu i to sa Gonsalom Ramosom, koji je postigao kasnije taj drugi gol.

Mbapeu se odluka Enrikea nije nimalo dopala, vidno je zakolutao očima dok ga je kamera zumirala, a ni Enrike se nije proslavio u razgovoru sa novinarima.

Njega je očigledno pogodilo pitanje jednog pripadnika sedme sile o tome zašto je Mbape zamijenjen.

"Ista pjesma svake nedjelje, ista muzika, tako je dosadno. Ja sam menadžer, donosim odluke svaki dan, svake nedjelje. I radiću to do posljednjeg dana u Parizu. Uvijek ću se triditi da nađem najbolje rješenje za svoj tim. Čak imao ne razumijete odluku, ne zanima me. Uopšte me ne zanima", rekao je španski stručnjak.

Što se tiče Mbapea, njemu nije prvi put da ove sezone ode u svlačionicu tako što biva zamijenjen rano na utakmici.

Ipak, očekuje se da na ljeto pređe u redove Reala koji je već spreman da plati sto miliona evra.

Očekuje se da bi on u Madridu mogao da ima najveću platu, u visini od 12 miliona evra po sezoni.

Luis Enrique visibly annoyed by the questions about him substituting Kylian Mbappé (25): “It’s always the same questions, it’s so boring, I’m the coach and I make the decisions.” pic.twitter.com/BlicaUYwJs