Eraković poslao pismo Zvezdi

Štoper Crvene zvezde Strahinja Eraković poslao je pismo podrške svojim bivšim saigračima pred utakmicu protiv Jang Bojsa.

Nije Eraković imao prilike da igra u crveno-bijelom dresu u najelitnijem takmičenju u Evropi, ali zna kakav je pritisak igrati u Zvezdi.

Bivši štoper crveno-belih će tako pored malih ekrana posmatrati duel svoj bivšeg tima protiv šampiona Švajcarske.

"Nešto nisam sklon pisanju, pa neću da počnem sa onim, kao u nekim starim domaćim filmovima „dragi moji, bivši saigrači“. Bilo bi to suviše patetično, mada od nekih emocija, pred večerašnju utakmicu sigurno ne mogu da pobegnem. Da, pitaćete se svi da li mi je žao što neću biti deo spektakla, jer je Liga šampiona uvek prolazila pored mene. Kada je seniorski tim bio prvi put u Ligi šampiona, ja sam kao omladinac imao problem sa povredom. Odigrao sam samo dva meča, sledeće godine sam bio u Grafičaru. Ali , eto da znate i vi. Kad- tad ću biti kao vi i odigrati meč u Ligi šampiona za Zvezdu. Tek mi je 22 godine, nemam 40 pa da se pomirim sa tim da se neću izjednačiti sa nekima od vas“.

"Znate sigurno koliko mi je bilo neobično kada sam odlazio. Nekako prvi put sam tih dana osetio da ću 99 odsto otići iz Crvene zvezde. Malo mi je trebalo sve to da shvatim i spoznam, onako nisam verovao da će Stole na jednom od treninga da mi poslednji put donese opremu Crvene zvezde iz ekonomata. Ja samo za taj dres znam. Ali ja nisam tema. Sada vi očekujete da vas ja smaram porukama tokom utorka, da vas pitam kako ste i šta radite, šta će biti... Evo, obećavam da to neću da radim. Dakle, Drago, Mićko, Stefane (Mitrović prim.aut) i Mirko moći ćete da odmarate. Barem ja mogu da vas rasteretim pritiska, jer poznato mi je kako je u Crvenoj zvezdi kada se slabije odigraju dve ili tri utakmice... Neće to imati veze sa ovim što vas čeka večeras“.

"Da, sada vi možda očekujete da budem dobar prognozer i napišem ko će postići pogodak. Evo, ja bih bio srećan da to bude Mićko. On i ja smo bili predmet zezanja u svlačionici, nikako nam se nije dalo da postignemo gol. Mićko je probio led protiv Napretka iz Kruševca, mogao bi večeras i do drugog“.

"Čisto da vas obavestim da ću utakmicu gledati u stanu sa devojkom. Ona je postala ozbiljan stručnjak, komentariše sa mnom. Malo joj nije pravo kada subotom rano igramo utakmicu, zna da će ostatak vikenda biti osuđena na fudbal. Tada zna da se pobuni. Ali za mene je utakmica protiv Jang Bojsa počela još juče. Možda ne znate, ali igrao sam meč u Kupu Rusije. Ispašće da se hvalim, bio sam jedan od najboljih. Igrao sam desnog beka, asistirao, išao visoko gore. To sam pokupio u klubu za koji vi sada igrate, neki od vas se sećaju da me je tome naučio Dejan Stanković. Kada se završila utakmica odmah sam uzeo telefon u ruke. Čisto da prođem kroz Mozzart Sport i druge sajtove, da vidim ko igra, koliko je karata prodato...“

"Ne znam šta bih vam rekao. Gazite ih visokim presingom od prvog minuta, za ostalo će se pobrinuti Delije. Neću posebno da vas ohrabrujem. Možda mogu samo da uputim koju reč novom igraču Đigi, jer ako bude u startnoj postavi znam koliko će mu biti teško. Vraški je teško biti štoper na dugačkoj Marakani, kada vas gađaju iza leđa... Stalno moraš da igraš jedan na jedan. Meni je ponekad bilo lakše u Evropi, kao na primer protiv Brage kada stanemo malo niže, nego u domaćoj ligi protiv Radnika ili Mladosti. Điga, pokazao si kvalitet protiv Sitija, bio si dobar. Sad samo jako, ne znam šta bih ti još rekao“.

P.S: „Meni je ovde dobro, uklopio sam se. Izgubili smo neke mečeve kao i vi, ali bićemo šampioni“, stoji u pismu Strahinje Erakovića, prenosi "B92".