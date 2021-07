Eriksen i bolničari koji su ga spasili dobili pozivnice za finale EURO

UEFA je napravila sjajan potez, pošto je Kristijana Eriksena, njegovu suprugu i šest ljekara pozvala na finale Evropskog prvenstva, ali u ovom trenutku nema potvrde o tome da li će danski reprezentativac doći na Vembli, piše "ESPN".

Jedan od bolničara koji je spasio Eriksena nakon što je imao srčani udar drugog dana Evropskog prvenstva rekao je kako je počastvovan što je dobio VIP pozivnicu od predsjednika UEFA-e Aleksandra Čeferina.

"Uzbuđen sam, kao dijete na Badnje veče. Ponosan sam zbog mog angažmana, ali i cijelog tima. Ono nije bio napor samo jendog čovjeka", poručio je bolničar Ersgard, koji je dodao da bi volio da Danska igra finale protiv Italije, prenosi avaz.ba.

UEFA has invited Christian Eriksen and the paramedics who helped save his life to the Euro 2020 final https://t.co/yMPY1kHBVy