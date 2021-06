Eriksen svjestan iznesen sa terena, navijači još na stadionu

KOPENHAGEN - Zvaničan spiker na stadionu "Parken" je zamolio publiku da ostane na svojim mjestima, da ne napušta objekat, jer postoji šansa da bi meč Evropskog prvenstva između Danske i Finske mogao da bude nastavljen, nakon što se srušio Krisijan Eriksen (29) pred kraj prvog poluvremena, pri rezultatu 0:0.

Međutim, i dalje se ne zna kakvo je stanje kapitena Danske, koji je kolabirao nasred terena, nakon čega ga je medicinski tim reanimirao, a potom je sa maskom za kiseonik iznesen sa terena.

Eriksonova supruga se odmah pojavila na terenu poslije kolabiranja.

Scene prilikom izlaska sa terena pokazuju da je Eriksen bio svjestan i da se držao za glavu.

Podsjetimo, pomenuta situacija desila se u finišu prvog poluvremena i to nakon što je Eriksen krenuo po jednu loptu, a nakon toga se samo srušio i pao na teren. Najvjerovatnije da je u pitanju srčani udar, ali svakako da će više informacija biti poznato uskoro.

Utakmica je odmah prekinuta, a svi igrači Danske i Finske nekoliko sekundi nakon toga držali su se za glavu i u nevjerici gledali šta se dešava.

Prema videosnimcima koji dolaze iz Danske, ljekarske ekipe se bore za život ovog fudbalera Intera.

Medicinsko osoblje je reanimiralo Eriksena više od 15 minuta i na kraju je iznesen na nosilima sa terena.

Fudbaleri obe ekipe odmah su napravili "zid" oko Eriksena kako se ne bi moglo vidjeti šta se dešava, a društvene mreže odmah su preplavile brojni komentari i poruke podrške za ovog fudbalera Intera.

Kada je napustio stadion, bio je priključen na kiseonik. UEFA je odlučila da se utakmica prekine i da neće biti nastavljena.

Eriksen iza sebe ima odličnu sezonu gdje je s Interom osvojio titulu prvaka Italije, a ranije je u karijeri igrao za Tottenham i Ajax. Za reprezentaciju Danske je debitovao 2010. godine.

Incredible player. Praying that he is okay. Eriksen just collapsed on the field pic.twitter.com/BOshYNlKcE