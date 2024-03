Erlić: Svi će dobiti minutažu i treba se dokazati

Defanzivac hrvatske fudbalske reprezentacije Martin Erlić podijelio je u svoja razmišljanja o klupskim i reprezentativnim aktualnostima.

Martin Erlić, član italijanskog Sasuola, u Seriji A ima zahtjevan izazov ostanka u prvoligaškom društvu, ali optimistično gleda u klupsku budućnost.

"Imao sam manju ozljedu lože, ali to je zaliječeno i u punom sam pogonu. Imao sam maksimalnu minutažu u zadnje tri utakmice i veseli me povratak u staru formu. U klubu smo se sami doveli u tešku situaciju, promijenili smo trenera, no vidjeli smo da možemo odigrati odlično, čak i protiv Rome. Nastavimo li tako, spasit ćemo se, a na ljeto ćemo vidjeti. Sada, međutim, želim razmišljati samo o reprezentaciji", istaknuo je na zagrebačkom okupljanju „vatrenih“.

Hrvatska reprezentacija danas putuje u Egipad gdje će nastupiti na međunarodnom ACUD Kup u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo.

"Svako okupljanje reprezentacije me veseli, sretan sam što sam ovdje i idemo se pripremiti kako treba za ove dvije utakmice. Moramo ih shvatiti ozbiljno, svi će dobiti minutažu i treba se dokazati. Svima nam treba i malo opuštanja, druženja s ekipom", dodao je Erlić uoči puta u Egipat.

