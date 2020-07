Ermedin Demirović pojačao Frajburg

Ermedin Demirović, mladi napadač i potencijali fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine novi je član njemačkog bundeligaša Frajburga.

Mladi centarfor i jeste dijete Bundeslige. Prve korake napravio je u Hamburgu, nakon čega je za kadete i juniore igrao u RB Lajpcigu iz kojeg je 2018. godine otišao u španski Deportivo Alavesa. Proteklu sezonu proveo je na posudbi u St. Galenu za koji je postigao 13 golova i šest asistencija u 26 nastupa.

"Doveli smo igrača koji minulih nekoliko sezona pokazuje konstantan napredak. Riječ je o mladom napadač koji se dokazao igrajući u St. Galenu prošle sezone. On ima sve što treba jednom klubu kao što je Frajburg. Kompletan napadač i donosi dosta energije. On pokazuje 'glad' kada je na terenu i to je ono što nama treba. Dobiće svaku šansu da ovo bude za njega iskorak u karijeri", rekao je Klemens Hartenbah, sportski direktor Frajburga.

Iz kluba nisu objavili detalje transfera, ali se pretpostavlja da je Alaves inkasirao oko četiri miliona evra.