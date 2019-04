Esad Selimović, trener Olimpika: Velež prerano počeo da slavi

​Velež je prerano počeo slaviti titulu, iako je na to imao pravo jer je u jednom trenutku imao sedam bodova prednosti, istakao je Esad Selimović, šef stručnog štaba sarajevskog Olimpika.

Devet kola prije kraja sezone u Prvoj ligi Federacije BiH "vukovi" zahvaljujući svojim dobrim partijama, ali i zbog nekoliko kikseva "rođenih", lideru su prišli na bod zaostatka. Posljednji put gorčinu poraza Sarajlije su osjetile 29. septembra u gostima kod Bratstva (0:1). Nanizali su od tada 13 utakmica bez poraza, uz samo dva remija s glavnim konkurentom Veležom, te jednim od prvih pratilaca TOŠK-om.

"Veliki sam optimista da do kraja možemo stići i prestići Velež. Biće i te kako neizvjesno i mislim da se do zadnjeg kola neće znati putnik u Premijer ligu. Imamo ekipu, kvalitet i znanje da to ostvarimo. Jedino što me brine su izuzetno loši tereni, na kojima veoma često nismo u prilici pokazati sve ono što možemo. Raduje me i odlična atmosfera u klubu", rekao je Selimović.

A kada je riječ o atmosferi, ne onoj klupskoj, nego između ljutih rivala Veleža i Olimpika, ona je trenutno naoštrena. Mostarci su se žalili na suđenje u nekim utakmicama, dosta varnica bilo je i u drebiju ova dva tima igranom na "Otoci". Iz udruženje bliskih mostarskom klubu čak su optužili pojedine fudbalera za umiješanost u navodno namještanje utakmica u koristi Olimpika. Ipak, izjave, medijski članici i komentari, tvrdi Selimović, nisu u njegovom fokusu.

"Zaista ne obraćam pažnju na te stvari niti me to interesuje. Ne čitam tekstove, izjave i slično. Fokusiran sam na svoju ekipu, koju nastojim usmjeriti na najbolji način na utakmice koje slijede. Svako ima pravo da komentariše ili da se ljuti zbog nečaga, ali ja neću da se bavim prozivkama i sličnim stvarima. Zanima me samo fudbal", tvrdi Selimović.

U posljednje vrijeme česte proteste iz tabora Veleža neki su opravdali činjenicom da su još na početku drugog dijela sezone Mostarci počeli slaviti lidersku poziciju i konačan ulazak u elitni razred.

"U Veležu su na to imali potpuno pravo. U jednom trenutku su imali sedam bodova prednosti, ali sam ja i tada govorio da je u fudbalu sve moguće, pa se pokazalo da smo sada na bod rastojanja. I sada kažem da je sve moguće i biće veoma napato do kraja", poručio je Selimović i dodao:

"Meni je žao što u trci za titulu ozbiljno ne konkuriše još nekoliko ekipa. TOŠK, Zvijezda, Jedinstvo..., to bi dodatno doprinijelo kvalitetu lige."

Parovi 22. kola

Prva lige FBiH, subota: Velež - Slaven, Jedinstvo - Orašje, Čapljina - Vitez, Bosna - Igman, Bratstvo - Goražde, Novi Travnik - Olimpik, Metalege BSI - Zvijezda; nedjelja: TOŠK - Rudar. Sve utakmice počinju u 16.30.