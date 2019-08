Ešli Kol objavio kraj karijere

Engleski fudbaler Ešli Kol završio je svoju bogatu fudbalsku karijeru u 38 godini.

Kol je rođen 1980. godine, a prvi klub s 19 godina bio mu je Arsenal za koji je debitovao 1999. godine. Kratko je bio na posudbi u Kristal Palasu, nakon čega ga je Arsen Venger vratio u klub i poslije je postao član "Nepobjedivih" koji su u sezoni 2004/2005 osvojili Premieršip bez poraza.

Šok za navijače Arsenala uslijedio je 2006. godine kada je Kol nakon poraza u finalu Lige šampiona od Barselone odlučio napustiti klub i pojačati ljutog rivala Čelsija gdje je igrao sve do 2014. godine i u čijem dresu je nastupio 229 puta.

Uslijedio je transfer u Romu 2014. godine, a zatim igranje za LA Galaksi i Derbi Kanti, koji će mu ujedno biti i posljednji klub u karijeri.

Kol je za reprezentaciju Engleske odigrao 107 utakmica, podsjeća Klix.ba.

