Etihad slavi kapitena, Siti na korak do odbrane titule

Fudbaleri Mančester sitija pobijedili su Lester na domaćem terenu rezultatom 1:0 i došli nadomak odbrane titule Premijer lige.

Oni su uspjeli da savladaju "lisice" minimalnim rezultatom u pretposljednjem, 37. kolu Premijer lige.

Jedini strijelac na ovom meču i apsolutni heroj "građana" bio je kapiten Vensan Kompani, koji je u 70. minutu rešio pitanje pobjednika.

Siti je, kolo prije kraja šampionata, na prvom mjestu tabele, sa jednim bodom viška od prvog i jedinog konkurenta Liverpula.

Izabranici Pepa Gvardiole su u meč ušli sa jasnom namjerom – pobjeda ili ništa drugo. Napali su od samog starta, a prvu priliku imali već u 12. minutu, kada je Fil Foden šutirao pored gola.

Lester je u prvom poluvremenu, ali i tokom cijelog meča, bio više nego pristojan rival šampionu, ali su "građani" imali bolje prilike.

Još jednu stvorili su u 33. minutu, kada je Serhio Aguero pogodio prečku poslije udarca glavom, koji je mogao da završi u golu da fantastično nije reagovao Kasper Šmajhel.

Do kraja poluvremena Siti je nastavio sa napadima, ali uporno nije uspijevao da dođe do nekih izglednijih šansi kojima bi sa lakoćom mogli da dođu do preko potrebnog pogotka.

U drugom poluvremenu krenulo se kao i u prvom – tempo je bio dosta visok, a napadi su se ređali na obe strane. Ipak, Siti je bio nešto konkretniji, ali i dalje nedovoljno kako bi ugrozio odličnog Šmajhela.

Još jednu kolosalnu šansu imao je Aguero u 69. minutu. On se oslobodio Evansa i pod kontaktom uspio da dođe do lopte jedan na jedan sa Šmajhelom. Šutirao je, ali je Danac nestvarnim refleksom zaustavio njegov udarac, još jednom spasavši "lisice".

Taman kada je izgledalo kao da Siti nikako ne može da savlada sina legende Mančester junajteda desilo se nešto što niko nije očekivao...

Kapiten "građana" Vensan Kompani je vukao loptu od sredine terena. Niko nije htio da izađe na njega, čekajući pas štopera Sitija do kojeg uglavnom dođe. Međutim, Kompani se odlučio na šut i jednim od najliepših, ako ne najliepšim golom u karijeri donio vrlo moguće najbitniji gol u sezoni svojoj ekipi u 70. minutu utakmice.

Siti je nastavio da napada u nastavku, ali je Lester bio taj koji je stvorio najbolje prilike.

Vjerovatno najbolju na utakmici za svoj sastav imao je Keleči Ihenačo, bivši napadač Sitija, koji je u 87. minutu ostao sam pred golmanom protivnika, ali neopisivo loše šutirao iz izgledne pozicije.

To je bilo sve što je viđeno na Etihadu ove večeri jer je Siti mirno čuvao loptu sve do posljednjeg zvižduka Majka Dina.

Kolo prije kraja stanje na tabeli je jasno – Siti ima bod više od Liverpula. "Građani" u posljednjem kolu gostuju Brajtonu, dok "redsi" dočekuju Vulverhempton, pa će izabranicima Jirgena Klopa biti potrebno pravo čudo da dođu do titule.

