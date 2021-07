Euforija u Banjaluci: Borac sa trećim golmanom sanja čudo protiv Kluža

Kada je na žrijebu kvalifikacija za Ligu šampiona Borac za protivnika u prvom kolu dobio rumunski Kluž, jasno je bilo da banjalučani nisu bili miljenici sreće.

Realno, šampion Rumunije u ovom trenutku važi za jednog od najtežih mogućih protivnika. Vidljivo je to bilo i u prvom susretu kada je Kluž trijumfovao sa 3:1 na svom stadionu.

Bila je to utakmica u kojoj je viđena razlika u kvalitetu, međutim, daleko od toga da je to rezultat koji unaprijed garantuje da je sve riješeno. Pogodak koji je postigao Grk Panajotis Moraitis u smiraj prvog poluvremena ostavio je banjalučanima kakvu takvu nadu za revanš.

Svjestan kvaliteta protivnika je i trener Borca Marko Maksimović, ali poručuje da njegov tim može i mora da pokaže zube rivalu.

"Moramo da budemo čvršći, energičniji, motivisaniji i odlučniji nego u prvom meču. To je definitivno. Ne bi me čudilo da oni dođu ovde i puste nas, i onda čekaju svoju šansu. Pazite, mi igramo protiv ekipe koja ima budžet 40 miliona evra?! Znamo da ne igraju pare, ali mi igramo protiv ljudi koji imaju mjesečne plate od 20 do 40 hiljada evra. Oni spadaju u krem evropskog fudbala, ne onaj prvi ešalon, ali su klub ravan Crvenoj zvezdi i Dinamu sa ovih prostora".

Šef struke Borca ni u ovom meču neće moći da računa na sve raspoložive snage. Na golu ponovo neće biti Bojana Pavlovića, ali ni drugog golmana Nikole Lakića, pa će vjerovatno na gol liniju da stane treći golman Nikola Ćetković. Neće biti ni Dejana Uzelca, Jove Lukića, kao ni brzonogog ofanzivca Almedina Ziljkića koji je prije nekoliko dana potpisao ugovor sa ljubljanskom Olimpijom. Međutim, ono što raduje stratega banjalučana jeste da se u posljednju liniju vraća iskusni Marko Jovanović.

"Marko Jovanović je jedan od igrača, pored Vranješa i Zakarića, koji ima to evropsko iskustvo i definitivno nam njegova pojava na terenu dosta znači. On je taj koji vodi ekipu, priča na terenu, pogotovo u zadnjoj liniji, a mi to osim njega nemamo. Generalni problem današnjih generacija je to što malo komuniciraju, a to je mnogo bitno, pogotovo kada se braniš i igraš na vrhunskom nivou. Marko ima tu dozu liderstva i dobra je stvar što se vratio. Nadam se da će moći da odgovori ritmu, koji će biti iznad nivoa na koji smo navikli“.

Veliku šansu domaći vide i u publici. Huk sa tribina Gradskog stadiona sigurno će biti dodatni vjetar u leđa, kako bi ostavili posljednji atom snage na terenu. Jer, u ovakvim utakmicama, to znaju da budu ključne stvari.

"Želim da Rumuni osjete atmosferu već na zagrijavanju. Ne govorim šta i kako neko treba da radi, ako budu bolji, ja ću im prvi aplaudirati poslije utakmice. Ali moramo da vratimo domaći teren. Naši 'Lešinari' su uvijek uz nas, ali hoću da i istok i zapad budu uključeni u utakmicu i da protivnik osjeti pritisak. Našim igračima treba pomoć, a poslije meča ćemo da budemo realni i kažemo koliko je i šta bilo dobro“, jasan je Maksimović.

Revanš meč prvog pretkola kvalifikacija za Ligu šampiona Borac - Kluž igra se večeras na Gradskom stadionu u Banjaluci sa početkom u 20 časova. Pravdu će dijeliti arbitar iz Švajcarske Urs Šnider.

