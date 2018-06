Eurelio Gomeš za "Nezavisne": Srbija nije nimalo lagan protivnik

Igrao sam protiv igrača iz Srbije i srpskih timova i veoma je teško protiv njih. Brazil ne očekuje nimalo lagana utakmica protiv Srbije, rekao je za "Nezavisne" Eurelio Gomeš, golman engleskog premijerligaša Votforda i bivši reprezentativac "karioka".

Brazil je jedan od najvećih favorita Svjetskog prvenstva u Rusiji, a igrači "karioka" sigurno imaju motiv više nakon debakla na prošlom Mundijalu, kojem su bili domaćini. Podsjetimo, tada ih je ponizila Njemačka u polufinalu pobjedom od 7:1. Brazilci su sinoć igrali prvi meč grupne faze protiv Švajcarske, a u grupi će im protivnici biti još Srbija i Kostarika. Gomeš je od 2003. do 2010. sa pauzama branio gol višestrukog prvaka svijeta i istakao nam je da je njegova zemlja jedan od favorita za osvajanje popularne "Boginje", ali naglašava da Brazil nikoga ne smije da potcijeni.

"Od posljednjeg Mundijala smo mnogo spremniji. Selektor Tite je izgradio novi tim sa mlađim igračima i onim koji već godinama igraju u Evropi. Ne mogu reći da ćemo sigurno osvojiti Svjetsko prvenstvo jer je Mundijal veoma jako takmičenje. Nije dovoljno imati samo dobar tim, mora mnogo kockica da nam se poklopi. Moramo da budemo dobar i pametan tim. Na Mundijalu igrate samo protiv najboljih selekcija", izjavio je Gomeš.

NN: Možete li da kažete koja je najveća prednost Brazila u odnosu na druge reprezentacije?

GOMEŠ: Imamo samo jednu prednost, a to je želja da se iskupimo za debakl iz 2014. Nakon poraza od Njemačke stvari su odmah počele da se mijenjaju. Počeli smo da gradimo novi tim. Trener je doveo igrače kojima vjeruje. Tu se našao čak i Paulinjo, koji je igrao u Kini, što je liga lošijeg kvaliteta. On nije jedini takav slučaj. Selektor gradi tim oko igrača koje je trenirao u Korintijansu, a tu su još Nejmar, Filipe, Koutinjo, Vilijan. Ima li smo dosta vremena da se spremimo. Nakon 2014. smo promijenili mentalitet. Ne znam da li smo ispred drugih timova pošto je u Rusiji mnogo jakih ekipa.

NN: Može li se reći da je velika razlika između Brazila iz 2014. i ovog sada?

GOMEŠ: Da, da. Sada u ekipi imamo dosta novih igrača kao što je Alisoa, koji je, po mom mišljenju, jedan od najboljih golmana svijeta. Mislim da oni igrači nisu bili spremni da igraju Svjetsko prvenstvo. Selektor Luis Felipe Skolari tada nije izabrao najbolje igrače i platili smo cijenu. Većina igrača bili su samo jaka imena i to nisu dokazali na terenu.

NN: Jedan od rivala Brazilu u grupi biće Srbija, da li će to biti lagan meč za Vašu zemlju?

GOMEŠ: Ne, naprotiv, biće veoma teško. Igrao sam protiv srpskih igrača i timova i veoma je teško protiv njih. Igraju u jakim ligama i klubovima. Srbija će biti veoma težak protivnik. Spremni smo i igrali smo protiv ekipa sličnih karakteristika. Spremali smo se protiv Hrvatske i igrali smo vrlo dobro. Imamo dobru šansu da budemo prvi u grupi.

NN: Kada ste spomenuli Hrvatsku, igrali ste sa njihovom prvom zvijezdom Lukom Modrićem. Može li on da bude ključni igrač Hrvatske u Rusiji?

GOMEŠ: On je tip igrača koji kontroliše utakmicu. Smiren je i opušten. Jedan je od najboljih vezista svijeta i zato igra za Real Madrid. Kada smo igrali zajedno u Totenhemu, često sam loptu odmah davao njemu jer sam znao da će odraditi sjajan posao. On je jedan od ključnih igrača u Hrvatskoj, koja tokođe ima veoma jak tim. S njim su još jači.

NN: U Rusiji ćemo na djelu da vidimo mnogo sjajnih golmana, ko bi, po Vašem mišljenju, mogao da bude najbolji?

GOMEŠ: David de Gea, Alison, Tibo Kurtoa... Budimo iskreni, teško je izabrati samo jednog. Većina timova ima odlične golmane. Tu je naravno i Hugo Ljoris. U Rusiji su najbolji igrači pa samim tim i najbolji golmani svijeta.

NN: Četiri sezone ste u Votfordu, tu ste sarađivali sa Slavišom Jokanovićem. Može li on da napravi dobar rezultat sa Fulamom naredne sezone

GOMEŠ: Vjerujem da može. On je trener koji zna kako da izvuče najbolje iz igrača. Plasman u Premijer ligu je prvo izborio sa nama i sada je to isto uradio sa Fulamom. Može da bude među najboljim menadžerima u Premijer ligi. Igrao je Premijer ligu i to je velika prednost za njega. Neće biti lako Fulamu naredne sezone, ali sa Jokanovićem može da bude mnogo lakše jer poznaje igru odlično.

Teško se takmičiti sa Ljorisom

NN: Igrali ste u dosta jakih klubova (Kruziro, PSV, Totenhem, Hofenhajm i Votford), ko je bio saigrač na golu koji je od Vas izvlačio ono najbolje?

GOMEŠ: Igrao sam u Totenhemu sa Hugom Ljorisom. Bilo je teško takmičiti se s njim. Bio je mlad, pun energije, ambiciozan. Imao je težak period da se prilagodi na Premijer ligu, ali vidio sam da će biti veliki protivnik. Bilo je teško takmičiti se s njim.

Poraz od Milana najteži

NN: Da li ste u karijeri imali utakmicu nakon koje niste mogli da spavate?

GOMEŠ: Kada izgubite, uvijek je teško. Uvijek želim da pobijedim, ali nekada je to stvarno teško. Možda i najteže mi je bilo protiv Milana u dvomeču Lige šampiona kada sam igrao za PSV. Izgubili smo prvu utakmicu u Milanu s 0:2, a u revanšu smo pobijedili s 3:1, ali to na kraju nije bilo dovoljno.