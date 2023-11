Euro će biti siromašniji za jednog od najboljih na svijetu

Jedan od najboljih napadača svijeta Erling Haland neće igrati naredne godine u Njemačkoj.

Reprezentacija Norveške izgubila je sve šanse da se nađe na Evropskom prvenstvu. Nakon što je izgubila sve šanse kroz kvalifikacije (iz grupe prošli Španija i Škotska) za Norvešku je postojala šansa da se nađe u baražu kroz Ligu nacija. No to šansu su izgubili nakon što je Rumunija savladala Izrael (2:1).

Norvežanima je igrala samo pobjeda Izraela odnosno da se Izraelci kroz kvalifikacije plasiraju na Euro, no to se nije desilo, jer su iz ove grupe prošli Švajcarska i Rumunija. Izraelci će tako igrati u baražu koji su osigurali kroz Ligu nacija, baš kao i Bosna i Hercegovina (najbolje dvije u ligi B), a to znači da tu neće biti mjesta za Halanda i društvo.

Tako će Haland svoj debi za Norvešku na jednom velikom takmičenje morati sačekati barem do Svjetskog prvenstva 2026. godine.

