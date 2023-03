Everton uvjerava Šona Dajša u finansijski fer plej

Strateg, Šon Dajš kaže da je dobio uvjerenja od Evertona da klub ne krši pravila Premijer lige o profitu i održivosti. Liga je prošle sedmice uputila "Karamele" ka nezavisnoj komisiji zbog navodnog kršenja pravila finansijskog fer pleja tokom sezone 2021/22.

Klub, koji je zabilježio gubitke od 371.8 miliona funti tokom trogodišnjeg perioda zaključno s 2021/22. i trebao bi objaviti svoje najnovije račune u petak, rekao je da "snažno osporava optužbe" i da će braniti svoje stajalište pred komisijom.

Everton bi mogao biti novčano kažnjen ili oduzet bodovi ako se proglasi krivim, iako nema vremenskog okvira kada će komisija razmotriti slučaj. Klub je u redovnoj komunikaciji s Premijer ligom o svojoj potrošnji u posljednjim sezonama.

Dajš je rekao: "Stvari prije mog vremena, pokrili su to u klupskom saopštenju pa sam sretan što se slažem s tim i više sam fokusiran na ono što se događa na terenu. Klub me uvjerio da je njihova izjava tačna, a ostatak će ići na moćnike da učine ono što moraju."

