Evo kako je Srbija ostala bez Aleksandra Pavlovića

Stevan Dika Stojanović, doskorašnji direktor A reprezentacije Srbije, prisjetio se kako su tekli razgovori sa Aleksandrom Pavlovićem u vezi sa igranjem za "orlove".

Kako se završilo znamo.

Mladi vezista Bajerna je izabrao Njemačku i za sada se ispostavilo da nije pogriješio. Međutim, sve je moglo da bude drugačije.

"Bio je mart mesec 2024. godine. Došao sam na sastanak i tamo su me sačekali Diter Henes, Aleksandrov menadžer i njegov otac. Posle nekog vremena i sam Aleksandar Pavlović nam se pridružio. Bili smo u Minhenu na večeri i otvoreno razgovarali. Pričao sam sa momkom, rekao šta selektor Stojković želi i hoće od njega. Onda su Henes i Piksi razgovarali telefonom. Pavloviću je nuđeno da bude deo ekipe na EURO 2024 u Nemačkoj. Evo, prvi put sad otvoreno pričam o tome. To smo mu ponudili", rekao je Stojanović na startu razgovora za "Kurir".

Diter Henes je potom objasnio Stojanoviću kako Srbija jedino može do Pavlovića.

"Kada smo rekli šta sve nudimo, reč je uzeo Diter Henes i rekao da Nemačka ima iste ambicije kao Srbija i da želi Aleksandra Pavlovića. Govorio je da je on rođen u Nemačkoj, da je produkt Bajernove škole, da je igrao za sve njihove selekcije... A, onda nas je pogledao i kazao - Imaćete ga, ali ako ga u junu ne uzme Nemačka. Od septembra može biti vaš. Tada je selektor Nemačke, kao i sada bio Julijan Nagelsman", dodao je Stojanović.

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"Pavlović je na kraju dobio poziv od Nemaca za EURO. Možda smo i mi u tom celom slučaju pomogli, jer smo rekli otvoreno da će on biti deo reprezentacije Srbije na EP. Nemci su pre toga izgubili Turčina Kenana Jildiza, koji je takođe ponikao u Bajernu. I to im je baš teško palo. Digla se i njihova javnost, mediji... Pavlović je odjednom postao glavna tema u Nemačkoj. I tu mi više nismo imali ni promila šanse".

Tvrdi da je konačnu odluku donio isključivo igrač.

"Treba biti iskren i reći da je odluku doneo Aleksandar Pavlović! Izabrao je Nemačku pre Srbije! Koliko sam upoznat, njegova majka je Nemica, on je rođen u Nemačkoj... Odlično razume srpski, ali ga slabije priča. Da vam kažem još nešto o tom sastanku u Minhenu. Otac i mali Aleksandar bili su veoma kulturni i naš razgovor je bio otvoren. Po meni, takva je moja procena, otac je hteo da mali igra za Srbiju, ali nije se on tu mnogo pitao. Žao mi je što nismo pričali sa mamom, ona nije bila na sastanku. Moje mišljenje je da je porodica prepustila Diteru Henesu da vodi Aleksandrovu karijeru. On se pitao za sve. I kad je tako, nismo mi tu imali bilo kakve šanse. Sve ovo što vam pričam, mogu da potvrde Henes, a i Pavlovićev tata", zaključio je Stojanović.