Evo koliko Milan traži za Ernandesa nakon velikog interesovanja klubova

Milan bi na ljeto mogao da se rastane sa odbrambenim igračem Teom Ernandesom, ali klub neće pustiti igrača za manje od 70-80 miliona evra, javlja novinar Mateo Moreto.

Prema nekim informacijama Bajern iz Minhena i klubovi iz Premijer lige, ali i Saudijske Arabije, zainteresovani su za 26-godišnjeg Francuza.

Ernandesov ugovor sa Milanom traje do ljeta 2026. godine i klub namjerava da mu ponudi produžetak saradnje. Defanzivac igra za Milan od 2019. godine i trenutno je drugi kapiten tima.

@MatteMoretto: #TheoHernandez is undoubtedly one of the best left-backs in Europe, and Milan is fully aware that the salary the Frenchman currently receives after the renewal signed at the beginning of 2022 could be significantly surpassed by some possible offers this summer.… pic.twitter.com/Nkz6rCCX51