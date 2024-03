Evo koliko novca traži Junajted za Grinvuda

Mejson Grinvud se trenutno nalazi u Hetafeu kao pozajmljeni igrač Mančester junajteda, a na ljeto bi ponovo mogao da promijeni sredinu.

Kako sada stvari stoje, Grinvud neće ostati u redovima ''Crvenih đavola''. Ukoliko neki klub bude željeo da angažuje engleskog krilnog napadača, moraće da plati obeštećenje od 50 miliona evra. Ova cifra čini se velika s obzirom da Grinvud nije igrao skoro godinu dana, a ove sezone igra u Hetafeu solidno, međutim, daleko od pomenute cifre.

Ser Džim Retklif je nedavno izjavio da još nisu donijeli odluku o tome da li će prodati Grinvuda, ili ne. Ukoliko stigne ponuda od 50 miliona, Junajted će ipak pustiti Engleza da promijeni sredinu, ali ga neće po svaku cijenu prodavati.

Grinvud je odigrao 129 utakmica za Mančester junajted, postigao je 35 golova i 12 puta asistirao.

