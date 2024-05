Evo zašto Real ima titulu ''Kraljevskog kluba'' (VIDEO)

Na poluvremenu druge polufinalne utakmice Lige šampiona između Real Madrida i Bajern Minhena je 0:0.

Na pauzu se otišlo sa najnepopularnijim rezultatom u fudbalu, a ono o čemu trenutno bruji čitava Planeta jesu navijači kluba iz Madrida odnosno njihova koreografija uoči samog početka utakmice.

Champions League anthem at the Bernabéu!! #UCL via @AranchaMOBILE pic.twitter.com/fjbL75n3DE