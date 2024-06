U toku je finale Lige šampiona između Real Madrida i Borusije Dortmund, a utakmica je na samom startu prekinuta.

Naime, samo što je sudija označio start jedan od navijača je odlučio da uleti na teren i proslavi u stilu Ronalda.

Evo kako je to izgledalo:

A fan on the pitch at Wembley doing the SUII celebration pic.twitter.com/YGb7ABjb37