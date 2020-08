Evropa se gospodskim gestom oprostila od Zvezde

Bili su kivni na suđenje kod prvog gola, ali su bili i svjesni da nisu imali šta da traže na "Marakani"

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su Evropu u 1. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, rezultatom 5:0, poslije čega su čestitali ekipi Dejana Stankovića.

Evropa je na Twitteru i ostalim društvenim mrežama ponosno istakla činjenicu da je igrala protiv evropskog prvaka, uz čestitku na srpskom jeziku, što je naišlo na veliki odjek i brojne odgovore navijača crveno-bijelih.

FT Score: @crvenazvezdafk 5 @EuropaFC_Gib 0. It's taken 397 days but we were finally defeated and by none other than a European champion. Congratulations to @crvenazvezda_en on progression to next round of the @ChampionsLeague . Čestitam! pic.twitter.com/XbxfaMq9Zp