Evropski derbi u Humskoj

Najuspješnija jesen u novijoj istoriji klupskog fudbala Srbije, u kojoj su Crvena zvezda i Partizan izborili plasman u nokaut fazu Lige Evrope, završava se danas (18 časova) 156. vječitim derbijem, koji ovaj put s punim pravom može da se nazove evropskim.

Duel 22. kola Superlige Srbije Zvezda dočekuje sa devet bodova više u odnosu na aktuelnog šampiona, pa se slobodno može reći da "crnobijeli", koji u posljednjih pet međusobnih mečeva, računajući i Kup, ne znaju za poraz, imaju imperativ pobjede. Ukoliko bi Zvezda pobijedila, prednost na zimskoj pauzi bila bi 12 bodova, skoro nedostižna, čak i kad se prepolove bodovi, uoči plejofa.

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči 156. vječitog derbija izjavio je da će biti na "slatkim mukama" u vezi s izborom startnih 11, jer smatra da su svi njegovi igrači podjednako kvalitetni.

"Poslednja utakmica u ovom delu takmičarske sezone, spremamo se kao i za svaku drugu. Ne mora da znači da je tim koji izlazi na teren najbolji. Meni su svi igrači najbolji. To je kao da me od sve dece pitate koga najviše volim, ali znaju da kao trener moram da se odlučim za 11 igrača. Drago mi je što su to moji igrači napravili i na 'slatkim mukama' sam zbog sastavljanja tima, jer i igrači koji ne budu u prvoj postavi znaju da to nije zbog toga što su manje kvalitetni od drugih", izjavio je Milojević, dodajući da se ne bavi protivnikom i da u meč ulazi kao da tek počinje prvenstvo te dodao:

"Derbi donosi tri boda, ništa više od toga. Sigurno kada je reč o derbiju postoji više od igre i doza pritiska. Očekivanja su velika od navijača. Procentualno malo je lepih derbija, ali i u inostranstvu je ista priča, pa su utakmice obično neatraktivne."

Trener fudbalera Partizana Miroslav Đukić izjavio je da očekuje praznik fudbala, koji je trenutno mnogo bitniji za njegov tim, jer Zvezda dolazi u Humsku sa devet bodova prednosti. Đukić je rekao da nema problema s nešto slabijim rezultatima svoje ekipe, jer je jedino mjerilo njihove ocjene borbenost, a ona je, prema njegovim riječima, neosporna kod igrača Partizana.

"U derbiju nema favorita. Mnogo puta se dešavalo da bolji tim izgubi. Biće egal meč, u kojem nema favorita. Gro bodova smo izgubili kod kuće, nemamo prava na grešku jer i Zvezda igra dobro", izjavio je Đukić i istakao da je neizvjestan nastup Zorana Tošića, dok je odranije poznato da neće igrati Marko Janković. (Tanjug)

Superliga Srbije

1. Crvena zvezda 21 18 2 1 54:7 56

2. Partizan 21 14 5 2 41:17 47

3. Spartak 21 11 6 4 41:23 39

4. Radnički 21 10 6 5 32:30 36

5. Voždovac 21 10 5 6 33:18 35

6. Čukarički 21 10 5 6 24:18 35

7. Vojvodina 21 9 5 7 22:19 32

8. Napredak 21 9 4 8 36:32 31

9. Mladost 21 7 6 8 28:28 27

10. Radnik 21 7 4 10 25:39 25

11. Mačva 21 7 2 12 24:34 23

12. Zemun 21 5 6 10 16:29 21

13. Bačka 21 4 6 11 18:34 18

14. Borac 21 4 3 14 17:37 15

15. Javor 21 4 3 14 14:34 15

16. Rad 21 4 2 15 18:44 14

Raspored 22. kola: Bačka Zemun (13 časova), Borac Mladost (15), Čukarički Rad (15), Javor Napredak (15), Radnik Radnički Niš (15), Spartak Subotica Vojvodina (15), Mačva Voždovac (17), Partizan Crvena zvezda (18).