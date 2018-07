Ezila otac savjetuje da više nikada ne igra za Njemačku

Musafa Ezil, otac dugogodišnjeg reprezentativca Njemačke Mesuta, izjavio je da njegov sin nikada više ne bi trebalo da igra za nacionalni tim.

Ezil, koji ima 29 godina, jedan je od igrača koji je najviše bio kritikovan za nastupe na Mundijalu u Rusiji gdje se Njemačka obrukala i nije prošla ni grupu.

Pored toga, igraču Arsenala se zamjerilo što se sastao sa predsjednikom Turske Redžipom Tajip Erdoanom, a kap koja bi mogla da prelije čašu je izjava tim menadžera "elfa" Olivera Birhofa.

On je izjavio da bi Ezila i Gindoana mogli da izbace iz nacionalnog tima zbog slike sa predsjednikom Turske.

Na sve to reagovao je otac Mesuta Ezila.

"Mora sam da odluči, ali da sam na njegovom mestu rekao bih im 'hvala na svemu, ali to je to'. Jednostavno bih se povukao, ali to je samo moje lično mišljenje", rekao je Mustafa Ezil za Bild.

Otac poznatog nemačkog fudbalera ističe da je Mesut dao mnogo za nacionalni tim Nemačke i da nije zaslužio ovakav tretman.

Njemačka, koja je i dalje aktuelni šampion svijeta, nije uspjela da prođe grupu na Mundijalu, pošto je zauzela posljednje mjesto.

