FIFA objavila ko je u najužem krugu za trenera 2022. godine

CIRIH - Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je večeras da su Argentinac Lionel Skaloni, Italijan Karlo Anćeloti i Španac Pep Gvardiola ušli u najuži krug kandidata za najboljeg trenera u 2022. godini.

FIFA podsjeća da su pored Skalonija, Anćelotija i Gvardiole, kandidati za trenera godine bili Francuz Didije Dešan i Marokanac Valid Regragui. Skaloni je sa selekcijom Argentine krajem prošle godine osvojio titulu na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Anćeloti je sa Realom osvojio La Ligu i Ligu šampiona, dok je Gvardiola sa Mančester sitijem trijumfovao u Premijer ligi.

U ženskoj konkurenciji u najuži krug ušle su selektorka Brazila Šveđanka Pija Sandhedž, šef stručnog štaba Liona Sonja Bompastor i selektorka Engleske, Holanđanka Sarina Vigman.

FIFA će nagrade za najbolje trenere u obje konkurenciji za 2022. godinu proglasiti 27. februara na svečanosti u Parizu.

