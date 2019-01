FIFA reformiše SP za klubove, igraće 12 Evropljana na svake 4 godine

Savjetnik predsednika FIFA Đanija Infantina, Zvonimir Boban, najavio je ukidanje Svjetskog klupskog prvenstva.

SP za klubove ima skoro egzibicioni karakter uprkos velikim naporima FIFA da od njega napravi elitno takmičenje.

Tako je prije nekoliko nedjelja Realov trijumf u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prošao skoro neprimjetno u fudbalskom svijetu.

"Ovo ne zadovoljava nikoga. Poput Kupa konfederacija, vrijeme je da se riješimo turnira koji nisu na nivou FIFA i stvorimo pravo klupsko Svjetsko prvenstvo koje će se igrati svake četiri godine", rekao je Boban.

On je najavio da će u novom takmičenju učestvovati 12 evropskih i 12 klubova sa ostalih kontinenata. Boban je u intervjuu za "Sky Sports" oštro osudio skandalozno ponašanje rasista na utakmici između Intera i Napolija u Seriji A.

"Žao mi je da se na San Siru, jednom hramu fudbala sa navijačima koji su toliko puta druge učili poštovanju može nešto ovako dogoditi. To je veliko razočaranje. Ali, postoji rizik da optužiš 99% ljudi koje formiraju normalni, umjesto onih 1% koje čine potpuni idioti koji su sramota za društvo i ljudski rod. Uvijek je teško zaustaviti utakmicu, iako je neke poruke važno poslati pa je možda trebalo drastično reagovati. Da je to sudija uradio, bila bi to dobra odluka, ali razumijm ga".