FIFA zadovoljna sudijama i VAR-om: Urađen veliki posao

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) veoma je zadovoljna odlukama sudija na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i kako je korišećena VAR tehnologija.

Statistika kaže da je na 64 utakmice viđeno čak 455 spornih situacija, da je VAR upotrebljen tačno 20 puta, posljednji u finalu kada je argentinski arbitar Nestor Pitana dosudio penal za Francusku protiv Hrvatske (4:2).

"Rekli smo da želimo najbolji Mundijal ikada i vidjeli smo ga. Ključna uloga je bila u sudijama koje su odlučno uradile posao, po najvišim standardima", rekao je prvi čovjek FIFA Ðani Infantino za sajt FIFA.

Generalni sekretar FIFA Zvonimir Boban istakao je da je uvođenjem VAR-a započeta nova revolucija.

"VAR ne mijenja fudbal, već ga samo čisti. Kada smo krenuli ovaj projekat napravljeno je mnogo, rad sa Pjerluiđijem Kolinom i Masimom Busakom dao je rezultat i ponosan sam", kaže Hrvat.

Iz FIFA navode i da će nastaviti da rade na dodatnom poboljšanju odluka oko VAR-a, kao i da će pomoći ligama koje žele da ga koriste.

Sudije su u visokim procentima donosile prave odluke, među kojima nije bila od Nijemca Feliksa Briha kada je propustio da pokaže na penal poslije starta dvojice švajcarskih fudbalera nad Aleksandrom Mitrovićem, što je FIFA kasnije priznala kao grešku.

Brih je zato završio takmičenje već poslije grupne faze turnira u Rusiji.

“We said we wanted this to be the best #WorldCup ever and it’s been the best World Cup ever. A crucial role in this achievement was played by the referees."



VAR played a major role in making Russia 2018 the success that it was.

https://t.co/xSQWPUqiua pic.twitter.com/tIWwgZeyWL