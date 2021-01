FK Borac aktivan u zimskom prelaznom roku, Uzelac peto pojačanje

Odbrana Fudbalskog kluba Borac u nastavku sezone će biti jača za 27-godišnjeg štopera Dejana Uzelca, koji u redove tima iz Platonove ulice dolazi iz Slobode iz Tuzle.

Čelnici "crveno-plavih" poprilično su aktivni ove zime pa je Uzelac već peto pojačanje u ovom prelaznom roku. Prije njega Banjalučani su sa pozajmice iz gradiške Kozare vratili Milana Šikanjića, a ugovore su potpisali i Elvis Mehanović, Dino Ćorić i golman Nikola Lakić.

Uzelac je već potpisao ugovor s Borcem, i to do kraja sezone 2021/2022, a novim saigračima koji su trenutno na pripremama u Trebinju je trebalo da se priključi juče.

"Doveli smo kvalitetnog igrača koji će pojačati konkurenciju u defanzivi", rekao je Dejan Lukendić, direktor Borca.

Uzelac je u prvom dijelu sezone za tim iz Tuzle odigrao 11 utakmica u M:tel Premijer ligi BiH i bez sumnje će biti pojačanje za Borac koji je deficitaran na poziciji štopera. On je u karijeri igrao za Banat, Proleter, Drinu Zvornik, Željezničar, Olimpik i Metalac. I ranije se dovodio u vezu sa Borcem, ali je tek sada dogovorena saradnja.

Fudbaleri Borca su trenutno na pripremama u Trebinju gdje bi trebalo da ostanu do subote, a na dan povratka u Banjaluku će odigrati i prvi kontrolni meč, i to protiv domaćina Leotara. Četa trenera Marka Maksimovića se neće dugo zadržati u Banjaluci pošto je za 29. januar planiran odlazak na pripreme u Antaliju. Na turskom ljetovalištu će provesti 14 dana i već imaju zakazane duele protiv rumunskog niželigaša Ćikšerede, te ruskih timova Urala i Krila Sovjetov. Po povratku u Banjaluku će biti odigrana i generalna proba pred nastavak šampiona i to protiv Krupe (20. februar).

Podsjetimo, Borac je jesenji dio sezone završio na petom mjestu sa 32 boda, 12 manje od Sarajeva, lidera M:tel Premijer lige BiH, i dva boda manje od mjesta koje vodi na međunarodnu scenu naredne sezone. Dodajmo da su ove zime Borac napustili Bojan Marković (pozajmica u Željezničar Sport team), dok su ugovori raskinuti sa Dinom Kalesićem i Aleksandrom Radulovićem. U isto vrijeme karijeru je završio Saša Kajkut.