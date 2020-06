FK Borac izmirio sva dugovanja za 2020.

FK Borac je izmirio sva dugovanja na ime plata igračima i svim zaposlenim, te je platio porez i doprinose zaključno za maj 2020. Svi računi banjalučkog kluba su odblokirani prvi put nakon 12 godina. Osim toga, "crveno-plavi" su dogovorili dolazak napadača Jove Lukića iz Krupe.

Sve ovo je rekao Vico Zeljković, predsjednik Banjalučana, koji je zahvalio institucijama koje su u prethodnom periodu stale iza kluba koji je na podršku uzvratio dobrim rezultatima i plasmanom u kvalifikacije za Ligu Evrope.

"Isplatili smo plate fudbalerima i svim zaposlenim u klubu zaključno za maj ove godine. Osim toga, platili smo porez i doprinose. Želim da zahvalim Miloradu Dodiku, srpskom članu Predsjedništva BiH, Željki Cvijanović, predsjedniku RS, Radovanu Viškoviću, predsjedniku Vlade RS, i Sonji Davidović, ministaru porodice, omladine i sporta, bez kojih ovo sve ne bi bilo moguće. Prošle godine nam je bila obećana pomoć od dva miliona KM (milion u 2019. i milion u 2020) i to je realizovano. Ujedno smo i nakon 12 godina odblokirali sve račune kluba", rekao je Zeljković.

Borac je u aktuelnoj sezoni, koja je prekinuta zbog pandemije virusa korona, završio na četvrtom mjestu koje mu je na kraju donijelo kvalifikacije za Ligu Evrope i izlazak na međunarodnu scenu prvi put od 2012. Zeljković je istakao da je to veliki uspjeh za klub, ali da rezultati iz godine u godinu moraju da budu bolji.

"Na putu smo evropskog kluba, ali imamo još mnogo posla. Na međunarodnoj sceni nećemo imati imperativ rezultata, ali u domaćim takmičenjima imamo ogromnu obavezu i za narednu sezonu je cilj borba za titulu", jasan je Zeljković koji je istakao da će naredne sezone Borac dati šansu i nekolicini igrača iz omladinske škole koji su se do sada pokazali kao veliki potencijali.

Ne tako davno iz Borca su najavili rekonstrukciju terena, ali će zbog virusa korona to morati da sačeka na proljeće 2021, dok će ovih dana početi radovi na reflektorima.

"Mislim da ćemo reflektore uspjeti da završimo do početka sezone", jasan je prvi čovjek Borca, koji je naglasio da čelnike kluba u narednom periodu očekuju i pregovori s potencijalnim sponzorima.

Ono što navijače Borca najviše zanima su pojačanja. Nekolicina igrača je već napustila kluba, a pojačanja će sigurno biti. Zeljković je istakao da je postignut načelan dogovor s Krupom i napadačem Lukićem te da se uskoro očekuje i potpis ugovora. On je u sezoni za nama postigao 12 pogodaka u Prvoj ligi RS i jedan je od najzaslužnijih za to što se Krupa ekspresno vratila u Premijer ligu BiH. Dvadesetjednogodišnji napadač dolazi bez obeštećenja, a prema dogovoru Krupa od eventualnog narednog transfera može da računa na određene odstotke, kazao je Zeljković. Ujedno dogovor je postignut i sa golmanom Bojanom Pavlovićem, ali posao koči to što golman ima važeći ugovor sa Čelikom pa se čeka rasplet situacije.

"Želimo dovesti dva do tri provjerena fudbalera koja će podići nivo igre i pomoći mladim igračima da što prije stasaju", kazao je Zeljković.

Posljednjih dana aktivna je bila priča i u vezi s odlaskom Marka Mirića, koji je nedavno medijima u Srbiji rekao da igrači nisu dobili plate šest mjeseci. Osim toga, ugovor je istekao i napadaču Srđanu Vujakliji.

"Imamo obezbijeđen novac i za njega, ali smo u sporu s njima pa nećemo žuriti s ispatom. S Vujaklijom pregovaramo i nudimo mu tri puta manji iznos nego što je imao do sada. Vidjećemo kako će se završiti. Prelazni rok je dugačak i dosta igrača nam se nudi. Teško je u ovom poslu ne napraviti greške, ali želimo da ih svedemo na minimum", zaključio je Vico Zeljković

Nema gledanja kroz prste

Ovih dana je aktuelna priča i u vezi s proširenjem BHT Premijer lige iz koje su ispali Zvijezda 09 i Čelik. Vico Zeljković, predsjednik FK Borac, istakao je da Banjalučani nemaju ništa protiv da se liga proširi.

"Volio bih da Zvijezda 09 ostane u ligi. Žao mi je što su imali loše rezultate. Uložili su dosta u infrastrukturu i Boris Stanišić mnogo voli fudbal. S druge strane, prema Čeliku nemam emocija. Nisu dobili licencu za Premijer ligu i zaslužuju da ispadnu. Slična situacija je bila i sa nama, iako smo obezbijedili opstanak, izbačeni smo. Ako se proširi liga za njih nema mjesta ukoliko ne izmire dugove. Tražimo da aršini budu isti za sve i ne smije im se gledati kroz prste", rekao je Zeljković.