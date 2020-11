FK Borac u derbiju M:tel Premijer lige BiH dočekuje Željezničar

Nakon tri vezana gostovanja u M:tel Premijer ligi BiH fudbaleri Borca će u derbiju 14. kola u ponedjeljak dočekati Željezničar. U derbiju začelja snage će odmjeriti Olimpik i Krupa.

U posljednja tri meča u gostima Banjalučani su doživjeli dva poraza i slavili su jedino kod Mladosti Doboj Kakanj. Sada će vraćaju na Gradski stadion koji je ove sezone neosvojiva tvrđava i u šest utakmica do sada osvojili su maksimalnih 18 bodova.

"Pred nama je serija utakmica u kojima će se pokazati karakter ekipe. Sve dobro što smo uradili u dosadašnjem dijelu dolazi na ispit. Na muci se poznaju igrači i nadam se da će to moji igrači u narednim derbijima opravdati", rekao Vlado Jagodić, trener Borca.

Sa druge strane, Željezničar je jedan od timova koji su odlični u gostima ove sezone. U šest utakmica nisu doživjeli poraz i imaju skoro od četiri pobjede i dva remija. "Plavi" su poznati kao ekipa koja igra bolje na strani pa su tako posljednji prvenstveni poraz u gostima doživjeli prije više od godinu dana i to 26. oktobra 2019, kada je bolji od njih bio Zrinjski u Mostaru. Od tada su u Premijer ligi ostvarili sedam pobjeda i tri remija. Uz to sve dodajmo da Željezničar ima najbolju odbranu do sada i jedini su tim koji je primio manje od 10 golova, tačnije šest.

Zanimljiv meč, bez sumnje, u Tuzli će odigrati domaćin Tuzla siti i aktuelni prvak Sarajevo. Tuzla siti je jedan od timova koji će se, po svemu sudeći, boriti za jedno od mjesta koje vodi na međunarodnu scenu naredne sezone, ali mu sada u goste dolazi tim kojem malo nedostaje da dođe do niza od godinu dana bez poraza u prvenstvu. Tim trenera Vinka Marinovića posljednji poraz doživio je 30. novembra u vječitom derbiju od Željezničara. Od tada su u prvenstvu napravili niz od 17 mečeva bez poraza. Da bi dočekali godinu dana bez neuspjeha, moraju da ostanu neporaženi sada u Tuzli, u meču kod kuće sa Olimpikom i na kraju u Mostaru sa Veležom.

Derbi začelja će igrati Olimpik i Krupa. Ova dva tima drže posljednja dva mjesta i čini se da je ovo za oba tima posljednja prilika da pobjedama uhvate ritam za timovima u sigurnoj zoni. Po mnogo meču podjela bodova ne odgovara niti jednom timu pa ćemo sigurno gledati zanimljivu fudbalsku predstavu.

Parovi 14. kola:

Subota od 13 časova:

Mladost Doboj Kakanj - Sloboda,

Olimpik - Krupa.

Nedjelja od 13:

Tuzla siti - Sarajevo.

Od 15:

Velež - Široki Brijeg.

Od 17:

Radnik - Zrinjski.

Ponedjeljak od 18: